Украину накрывает новая волна коронавируса, — прогноз НАН

Динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Об этом заявила Национальная академия наук.

"Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина, в общем-то, следует тенденциям стран Восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени", — говорится в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 12 – 25 января 2022 года.

Сотрудники НАН считают, что так как начало новой волны пришлось на праздничный период, то сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии.

"Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", — утверждают в Национальной академии наук.

В последние три-пять дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет. Представителей этой категории стали чаще госпитализировать.

По прогнозу, в ближайшее две недели среднее число обнаружений Covid-19 может увеличиться в 1,5 раза.

В ВОЗ дали прогноз, что уже в ближайшие недели более половины европейцев будут инфицированы штаммом коронавируса "Омикрон". Из-за беспрецедентных масштабов распространения вируса, в Европе также растет количество госпитализаций.

Напомним, в США за сутки выявляют более миллиона инфицированных коронавирусом. Это более чем в два раза превышает количество случаев заболевания, зафиксированных за сутки в любой другой стране мира с момента начала пандемии. На фоне распространения омикрон-варианта коронавируса в стране массово отменяют авиарейсы.

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