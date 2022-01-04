В США выявили более миллиона новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки — мировой рекорд

В понедельник, 3 января, у более чем миллиона человек в США диагностировали Covid-19. Это суточное количество новых случаев заражения коронавирусом побило мировой рекорд. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В издании считают, что причины вспышки коронавируса связаны с быстрым распространением его нового штамма "Омикрон".

Число новых случаев заражения Covid-19 3 января почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 590 000 заражений за сутки.

Кроме того, это более чем в два раза превышает количество случаев заболевания, зафиксированных за сутки в любой другой стране мира с момента начала пандемии.

До этого рекорд принадлежал Индии, где 7 мая 2021 года вирус нового типа выявили более чем у 414 тысяч человек.

На фоне распространения омикрон-варианта коронавируса в стране массово отменяют авиарейсы.

В целом из-за плохой погоды и "Омикрона" в мире отменили более 3600 авиарейсов. Среди авиакомпаний с максимальным количеством отмен были SkyWestиSouthWest (обе — США), у каждой из которых было отменено более 400 рейсов.

Напомним, впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР.

Тем временем во Франции обнаружили новый штамм коронавируса IHU. На сегодняшний день неизвестно, насколько новый штамм опасен и заразен.