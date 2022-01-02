Из-за плохой погоды и "Омикрона" в мире отменили более 3600 авиарейсов

В воскресенье, 2 января, из-за погодных условий и проблем, связанных с распространением штамма “Омикрон”, в мире отменили более 3600 авиарейсов. Об этом сообщает Reuters.

"Согласно текущим данным на сайте отслеживания FlightAware.com, более 3600 рейсов были отменены к полудню по Гринвичу в воскресенье, в том числе более 2100 въезжающих, вылетающих из или в пределах Соединенных Штатов. С учетом задержанных, но не отмененных, всего было задержано более 6 400 рейсов", - сказано в сообщении.

Среди авиакомпаний с максимальным количеством отмен были SkyWest и SouthWest (обе - США), у каждой из которых было отменено более 400 рейсов.

Рождественские и новогодние праздники, как правило, являются пиковым временем для авиаперелетов, но быстрое распространение штамма "Омикрон" привело к резкому увеличению числа заражений COVID-19, вынуждая авиакомпании помещать экипаж в карантин.

Напомним, в Венской опере отменили все спектакли по меньшей мере до 5 января из-за распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

Впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР. А уже из африканской страны новый вариант быстро распространился по всему миру.