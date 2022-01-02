Венская опера отменила спектакли из-за штамма коронавируса “Омикрон”

В Венской опере отменили все спектакли по меньшей мере до 5 января из-за распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

Об этом сообщили на сайте Венской оперы.

"К сожалению, должны сообщить, что из-за нескольких случаев штамма "Омикрон" в художественных коллективах и связанного с этим большого количества контактных лиц все спектакли в Венской государственной опере будут отменены до 5 января включительно. Первый спектакль, который пострадал в результате этого, - "Летучая мышь", который был запланирован на 1 января в 18:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас более 85% работников оперы уже получили три дозы вакцины от коронавируса, а ПЦР-тесты проводятся минимум трижды в неделю.

"Но условия работы, прежде всего в художественных коллективах, необходимость совместно играть, петь, танцевать и играть музыку делают невозможной полную защиту. Учитывая штамм "Омикрон", резко возросла скорость и интенсивность инфекционного процесса. Наша цель - иметь возможность возобновить спектакли с 6 января благодаря этому перерыву и дальнейшему усилению мер безопасности", - заявил директор оперы Богдан Рощич.

Отметим, из-за "Омикрона" в мире отменили перелеты. В авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, поскольку члены экипажей заразились коронавирусом. На Рождество пострадали десятки тысяч пассажиров.

Кроме того, страны ужесточают правила въезда из-за нового варианта коронавируса. В частности, правительство Чехии с 27 декабря меняет условия въезда в страну, это касается и украинцев. Теперь попасть на территорию Чехии без Covid-теста можно только тем, кто сделал уже три прививки от коронавируса, две дозы допускаются лишь для подростков до 18 лет.

Впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР. А уже из африканской страны новый вариант быстро распространился по всему миру.