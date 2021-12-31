ООН из-за коронавируса перенесла конференцию по глобальному ядерному договору

Большую конференцию по глобальному ядерному договору, запланированную на 4 января, снова перенесли из-за пандемии Covid-19, сообщает “Радіо Свобода”.

Делегации из 191 страны, которые участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1970 года (ДНЯО), должны были встретиться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Но организаторы решили отложить конференцию из-за большого количества сотрудников, заболевших коронавирусом или находящихся на карантине.

Новая дата конференции намечена ориентировочно на 1 августа. Конференции обычно проводятся каждые пять лет, и нынешнее мероприятие первоначально было запланировано на весну 2020 года.

ДНЯО – исторический договор, который призван предотвратить распространение ядерного оружия. Он обязывает страны-подписанты не покупать такое оружие и допускать проверки для выяснения, не предназначены ли энергетические программы для его распространения.

США, Россия, Великобритания, Франция и Китай, которые имели ядерное оружие на момент подписания ДНЯО, согласились сделать шаги, чтобы положить конец гонке ядерных вооружений и однажды достичь разоружения. Этот договор — наиболее широко ратифицированное соглашение по контролю над ядерными вооружениями, его не подписали только Южный Судан, Индия, Израиль и Пакистан.

Это не первое крупное мировое мероприятие, которое откладывается из-за пандемии коронавируса.

Ранее отложил свое ежегодное собрание Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Это произошло в свете сохраняющейся неопределенности в отношении распространения заразного варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Провести собрание планировалось с 17 по 21 января 2022 года. Теперь же его собираются провести в начале лета, но более точные сроки не называются.

Ежегодный форум мировой политической и бизнес-элиты в 2021 году из-за пандемии Covid-19 также был перенесен с января на май, причем провести его решили в Сингапуре вместо Швейцарии. Но в итоге и перенесенное мероприятие решили снова отложить — теперь до января 2022 года.