Давосский форум перенесли из Швейцарии в Сингапур и определились с точной датой

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году пройдет в Сингапуре, а не в Давосе (Швейцария), сообщает Reuters.

Такое решение организаторы форума приняли из-за того, что на фоне пандемии коронавируса было бы сложно обеспечить здоровье и безопасность участников при его проведении в Европе, написал в своем письме президент ВЭФ Борге Бренде.

Также он уточнил даты проведения форума — с 13 по 16 мая. От традиционной даты в январе отказались еще летом, выбрав середину года.

За всю историю ВЭФ переносят из Давоса во второй раз. Первый был в 2002 году. Тогда форум прошел в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября.

Решение о том, что в 2021 году ВЭФ все-таки состоится, было нелегким, отмечают организаторы. Провести его решили, чтобы мировые лидеры смогли собраться вместе, разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19.

На январь оставили онлайн-мероприятие "Давосские диалоги", где мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

С февраля почти 1,8 тысячи организаций, представляющих бизнес, правительства и гражданское общество, присоединились к Платформе действий Форума в отношении COVID-19.

Осенью опубликован доклад The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020"), подготовленный экспертами Всемирного экономического форума, в котором дается прогноз ситуации на рынке труда в ближайшем будущем. В том числе отмечается, что к 2025 году автоматизация труда, внедрение цифровых технологий приведут к исчезновению 85 млн рабочих мест, но будет создано 97 млн новых. А также, что пандемия COVID-19 усилила неравенство на рынке труда.