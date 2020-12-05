Какие рабочие места изчезнут к 2025 году, а кто будет самым востребованным — прогноз ВЭФ

К 2025 году автоматизация труда, внедрение цифровых технологий приведут к исчезновению 85 млн рабочих мест, но и создадут 97 млн новых. Пандемия COVID-19 ускорила развитие четвертой промышленной революции и всеобщую цифровизацию, впервые с кризиса 2008–2009 годов рост занятости остановился, усилилось неравенство на рынке труда. О том, какие еще изменения ждут мир в ближайшее пять лет , говорится в докладе The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020") Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В опросе участвовали руководители высшего звена, ответственные за кадровую политику, стратегию и инновации в 300 компаниях, работающих в 26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы.

Что с безработицей?

К концу 2020 года безработица в мире может достигнуть 12,6%, ее уменьшение прогнозируют ближе к концу 2021 году до 8,9%.

По данным МВФ сейчас около 97,3 млн человек в 35 странах или 15% всей рабочей силы находится под высоким риском увольнения или сокращения.

43% компаний намерены сократить число рабочих мест из-за внедрения новых технологий, 41% планирует активнее привлекать подрядчиков для специализированных работ, и только 34% планируют благодаря технологиям создать новые рабочие места.

Кто будет востребован?

Самыми востребованными будут специалисты по анализу данных, по искусственному интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по автоматизации, утверждается в Future of Jobs.

Упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков.

К 2025 году трансформация, которую проводят компании, изменит набора навыков, необходимых работникам.

Самыми востребованными навыками работников в будущем будут критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение проблем, умение решать проблемы, навыки самоорганизации, способность к активному обучению и стрессоустойчивость и гибкость.

Переквалификация и обучение

В ближайшие пять лет 40% работников придется пройти переквалификацию, а более 70% сотрудников — приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся, предупреждают эксперты.

В 5 раз выросло число работодателей, которые предоставляют работникам возможность обучаться онлайн. Потерявшие работу сосредоточиваются на обучении цифровым навыкам: они изучают анализ данных, информатику и информационные технологии.

Дистанционная работа

К 2025 году на удаленный режим могут перевести 44% работающих. Это влияние не только новых технологий, но и панадемии.

При этом 78% руководителей считают, что переход на дистанционную работу, окажет негативное влияние на производительность труда.

76,9% компаний по всему миру готовы оставить своих сотрудников на удаленном режиме работы, 73,1% собираются ускорить цифровизацию бизнес-процессов, 57,7% ускорят автоматизацию, а 38,5% ускорят организационную трансформацию.