Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "Омикрона"

Всемирный экономический форум отложит свое ежегодное собрание в швейцарском Давосе в свете сохраняющейся неопределенности в отношении распространения заразного варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении на сайте форума.

Ранее провести собрание планировалось с 17 по 21 января 2022 года. Теперь же его собираются провести в начале лета, но более точные сроки не называются.

"Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной личной встречи. Подготовка проводилась под руководством экспертов и при тесном сотрудничестве правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие протоколы встречи, доступность "Омикрона" и его влияние на поездки и мобильность вызвали необходимость отсрочки", — говорится в сообщении.

Как указывают организаторы, здоровье и безопасность самих делегаций и сотрудников принимающей стороны всегда были приоритетом форума.

Отмечается, что вместо этого участники присоединятся к серии мероприятий под названием State of the World ("Состояние мира"), в которых мировые лидеры в онлайн-режиме будут обсуждать возможные решения самых насущных мировых проблем.

"Перенос ежегодного собрания не помешает прогрессу за счет постоянных встреч в цифровом формате бизнес-лидеров, руководителей правительств и лидеров гражданского общества. Государственно-частное партнерство шло вперед в течение всей пандемии и будет стремительно развиваться. Мы с нетерпением ждем личной встречи с мировыми лидерами в ближайшее время", — заявил основатель и руководитель форума Клаус Шваб.

Напомним, что ежегодный форум мировой политической и бизнес-элиты в 2021 году из-за пандемии Covid-19 был перенесен с января на май, причем провести его решили в Сингапуре вместо Швейцарии. Однако в итоге и перенесенное мероприятие решили снова отложить — до января 2022 года.