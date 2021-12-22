Причина в штамме Omicron: Amazon пропустит крупную выставку высоких технологий CES в Лас-Вегасе

Компания Amazon решила не отправлять представителей на выставку Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе из-за растущей обеспокоенности по поводу распространения штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает CNBC.

На ежегодной выставке CES демонстрируются новые тенденции и гаджеты из сферы индустрии высоких технологий. Ранее она проходила в огромном количестве конференц-залов и привлекала более 180 тысяч человек со всего мира.

Amazon и ее подразделение по производству "умного дома" Ring заявили, что не будут присутствовать на мероприятии в январе 2022 года из-за "быстро меняющейся ситуации и неопределенности вокруг варианта коронавируса Omicron".

Американский оператор беспроводной связи и спонсор конференции T-Mobile также заявил, что подавляющее большинство его контингента больше не будет присутствовать на мероприятии, а его генеральный директор не станет выступать с программной речью.

"Этим решением мы уделяем приоритетное внимание безопасности нашей команды и других участников", — заявили в T-Mobile, выразив уверенность в том, что организаторы выставки CES приняли исчерпывающие меры защиты. Остальные компании также не планируют отправлять большие делегации.

Ассоциация потребительских технологий, которая проводит выставку CES, заявила, что она пройдет с 5 по 8 января 2022 года. Меры предосторожности будут включать требования к вакцинации, доступности тестов на Covid-19 и ношению медицинских масок.

Twitter ранее планировал отправить некоторых сотрудников для участия в обсуждениях. Однако теперь и Twitter, и Facebook заявили, что изучают онлайн-варианты. Pinterest перед отменой планировал уменьшить число встреч для своих отделов продаж и партнеров по сравнению с прошлыми годами.

Но многие компании, такие как Qualcomm, Sony Electronics и Alphabet, Google и подразделение беспилотных автомобилей Waymo, заявили, что они придерживаются первоначальных планов по посещению выставки с демонстрацией на ней нового оборудования и проведением встреч.

Компания General Motors также сообщила, что все еще намерена представить свой электрический пикап Silverado и обсудить стратегию развития на конференции 5 января.

Ранее Всемирный экономический форум решил отложить свое ежегодное собрание в швейцарском Давосе. Причина в распространении "Омикрона". Теперь мероприятие собираются провести в начале лета, но более точные сроки не называются.

Ежегодный форум мировой политической и бизнес-элиты в 2021 году из-за пандемии Covid-19 был перенесен с января на май, причем провести его решили в Сингапуре вместо Швейцарии. Однако в итоге и перенесенное мероприятие решили снова отложить — до января 2022 года.