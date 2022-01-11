Более 50% населения Европы заразятся "Омикроном" в течение ближайших шести-восьми недель, — ВОЗ

Темпы распространения штамма коронавируса "Омикрон" столь высоки, что уже в ближайшие недели инфицированы будут более половины европейцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "Омикроном". Он быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", — заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

"Институт показателей и оценки в области здравоохранения прогнозирует, что при таких темпах распространения более 50% населения региона заразятся "Омикроном" в течение следующих шести-восьми недель", — добавил он.

Клюге привел данные, что в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировали около 7 млн ​​случаев COVID-19, а заболеваемость за двухнедельный период усилилась более чем вдвое.

"По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что около 1% их населения еженедельно заражается COVID-19", — сказал Клюге.

По его словам, из-за беспрецедентных масштабов распространения вируса в Европе растет количество госпитализаций.

При этом Клюге подчеркнул, что одобренные вакцины "предоставляют хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти", в частности в случаях с заражением "Омикроном".

Среди стран Европы Великобритания занимает первое место по количеству случаев коронавируса, в ней за период пандемии обнаружили более 14 млн заражений COVID-19. На втором месте Франция с более чем 12 млн случаев коронавируса. В России обнаружено более 10 млн случаев COVID-19. В Украине выявили более 3,5 млн случаев инфицирования.

Китай также был вынужден ввести экстренные меры по предотвращению инфицирования населения штаммом коронавируса "Омикрон", который выявлен в крупном портовом городе Тяньцзине. Правительство разделило Тяньцзинь и его 14 миллионов жителей на три уровня ограничений, начиная с закрытых зон, где людям вообще запрещено покидать свои дома.

Напомним, из-за нехватки персонала в США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

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