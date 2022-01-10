В Китае выявили штамм коронавируса "Омикрон" в 14-миллионном Тяньцзине: введены жесткие ограничения

Китай ввел экстренные меры по предотвращению инфицирования населения штаммом коронавируса "Омикрон", который выявлен в крупном портовом городе Тяньцзине, сообщает Associated Press.

Эта ситуация возникла менее чем за месяц до открытия зимних Олимпийских игр в соседнем Пекине. Правительство разделило Тяньцзинь и его 14 миллионов жителей на три уровня ограничений, начиная с закрытых зон, где людям вообще запрещено покидать свои дома.

В контрольных зонах каждому домохозяйству разрешено, чтобы один член семьи отправлялся за продуктами через день, в то время как в профилактических зонах люди должны оставаться в ближайших окрестностях.

Автобусы и поезда из Тяньцзиня в Пекин были приостановлены, и людям рекомендуют не покидать город, если у них нет неотложных дел.

В воскресенье, 9 января, город начал массовое тестирование всех своих жителей после того, как группа из 40 детей и взрослых сдала положительный результат на Covid-19. У некоторых из них выявили штамм "Омикрон".

Инфицированных выявили в преддверии Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Китайская столица находится всего в 115 километрах к северо-западу от Тяньцзиня, и многие люди регулярно ездят туда и обратно по шоссе или скоростной железной дороге.

Еще 60 случаев зарегистрированы в провинции Хэнань, два из них относятся к варианту "Омикрон", обнаруженному в городе Аньян и, по-видимому, привезенному из Тяньцзиня студентом колледжа. Столица провинции Чжэнчжоу провела массовое тестирование и закрыла свои школы.

Впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР. Этот штамм коронавируса отличается большим количеством мутаций.

Напомним, кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса — гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон". Из-за этого он получил название "Дельтакрон". Новый штамм имеет генетическую основу, как у "Дельты". При этом у варианта есть мутации, присущие и "Омикрону".

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