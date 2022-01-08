"Дельтакрон": на Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон"

Новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты". При этом, у варианта есть мутации, присущие и "Омикрону". "Дельтакрон" на Кипре обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом

Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса -- гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон". Из-за этого он получил название "Дельтакрон". Об этом сообщают на CNN.

Как сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты". При этом, у варианта есть мутации, присущие и "Омикрону" .

Кострикис добавил, что в результате исследований удалось найти значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения "Омикроном". По словам ученого, у этого варианта было выявлено 30 мутаций, 10 из которых идентифицировали на Кипре.

"Дельтакрон" обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, из них 11 госпитализированы, а 14 — проходят лечение дома.

Напомним, что 4 января ученые из КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН спрогнозировали, что новая волна Covid-19, связанная со штаммом "Омикрон", достигнет своего пика в феврале 2022 года.