Не хватает персонала: в США разрешили работать медикам, инфицированным Covid-19

В США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что на такой шаг власти пошли из-за нехватки персонала в больницах страны и значительного количества новых случаев заболевания, которые вызывает штамм коронавируса "Омикрон".

Органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что сотрудники больниц, у которых положительные тесты на коронавирус, но при этом отсутствуют симптомы болезни, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также объявили медицинскому персоналу, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.

Как отмечает издание, штамм коронавируса "Омикрон" стал причиной того, что количество новых случаев Covid-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 новых случаев в день.

Уровень госпитализации 11 января 2022 года в США достиг 132 646 человек, что превысило рекорд января прошлого года.

Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и не имеют достаточного количества медицинского персонала, так как среди больных Covid-19 очень много медицинских работников.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" в США создало новые проблемы и барьеры для американских компаний. В частности, те из них, которые готовились выйти на IPO, вынуждены отложить свои планы.