Из-за "Омикрона" американские компании вынуждены откладывать выход на IPO

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" в США создало новые проблемы и барьеры для американских компаний. В частности, те из них, которые готовились выйти на IPO, вынуждены отложить свои планы, сообщает издание WSJ.

Другие компании пересматривают планы празднования выхода на биржу в день листинга. Это связано с ужесточением карантинных мер, которые усиливают из-за распространения "Омикрона".

Например, руководители онлайн-банкинга Dave планировали отправиться в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать его дебют на фондовом рынке 6 января, но изменили свое решение в связи с быстрым ростом уровня заражения Covid-19.

"NASDAQ (американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний — Delo.ua) отправил нам подиум, и мы перестроили его в нашей штаб-квартире, где мы впервые начали бизнес", — сказал генеральный директор Джейсон Уилк.

Частная инвестиционная компания TPG изначально надеялась отпраздновать свой выход на IPO офлайн. Но когда в США резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, эти планы изменились.

Накануне у более чем миллиона человек в США диагностировали Covid-19. Это суточное количество новых случаев заражения коронавирусом побило мировой рекорд.

Увеличение количества новых случаев Covid-19 связано со штаммом "Омикрон", считают в США. Впервые этот вариант коронавируса, который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР.

Из-за этого варианта отменяют авиарейсы и спектакли в театрах. Кроме того, страны ужесточают правила въезда из-за нового варианта коронавируса. В частности, правительство Чехии изменило условия въезда в страну, это касается и украинцев.

Теперь попасть на территорию Чехии без Covid-теста можно только тем, кто сделал уже три прививки от коронавируса, две дозы допускаются лишь для подростков до 18 лет.

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