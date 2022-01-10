Штамм коронавируса "Омикрон" впервые зафиксировали в Одессе

В Одессе выявили первый случай заражения штаммом "Омикрон". Об этом на аппаратном совещании в городском совете сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

По ее словам, штамм был обнаружен в частном лабораторном центре. Заболевший — гражданин Украины, который работает за границей и недавно вместе с семьей вернулся в Одессу. Факт заболевания нескольких человек подтвердили в областном лабораторном центре.

"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", — сказала Гончаренко.

Как сообщает НВ, пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Вельможко сказала, что инфицировались отец и дочка, а еще двое членов семьи находятся под наблюдением как контактные особы.

А в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней утверждают, что в семье кроме двух инфицированных штаммом "Омикрон" обнаружили также инфицированного штаммом "Дельта".

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" выявили 18 декабря 2021 года. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 28 декабря 2021 года случаи заболевания этим штаммом зафиксировали в Киеве.

Украинские ученые прогнозируют, что новая волна Covid-19, связанная со штаммом "Омикрон", достигнет своего пика в феврале 2022 года. В этот период прогнозируется на уровне 23-25 тысяч инфицированных лиц в сутки. Ее постепенный спад возможен в марте-апреле 2022 года.

Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса — гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон". Из-за этого он получил название "Дельтакрон". Новый штамм имеет генетическую основу, как у "Дельты". При этом у варианта есть мутации, присущие и "Омикрону".

Тем временем во Франции обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Предварительно его назвали IHU. Он имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Выяснилось, что первый случай заражения IHU выявили еще в ноябре 2021 года. Его обнаружили у человека, который въехал на территорию Франции после путешествия в Камерун, где уровень вакцинации населения меньше 3%.