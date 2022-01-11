"Бустерные дозы не помогут": в ВОЗ призвали создать новые вакцины от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает производителей создать новые, модернизированные вакцины против коронавируса, которые позволят избежать необходимости вводить бустерную вакцинацию.

Об этом сказано в промежуточном заявлении Технической консультативной группы ВОЗ, опубликованном на сайте организации 11 ноября.

В ВОЗ уверены, что необходимо разработать вакцины против Covid-19, которые будут более эффективны в плане профилактики инфекции и предотвращения тяжелых последствий заболевания и смерти.

"До тех пор, пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против Covid - 19, чтобы они могли продолжать обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции, и ее новые варианты, включая Омикрон и будущие штаммы", — сказано в сообщении ВОЗ.

Более того, в организации считают, что постоянное введение бустерной или дополнительной вакцинации не поможет побороть пандемию и справится с новыми штаммами вируса.

"Стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми", - говорится в заявлении организации.

Ранее в ВОЗ заявляли, что темпы распространения штамма коронавируса "Омикрон" столь высоки, что уже в ближайшие недели инфицированы будут более половины европейцев.

При этом, в том числе, из-за распространения новых штаммов в странах и вводят бустерную вакцинацию.

Накануне бустерная доза стала доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января.

До момента введения нового Covid-сертификата все, кто вакцинировался бустерной дозой, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

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