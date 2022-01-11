- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Бустерные дозы не помогут": в ВОЗ призвали создать новые вакцины от Covid-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает производителей создать новые, модернизированные вакцины против коронавируса, которые позволят избежать необходимости вводить бустерную вакцинацию.
Об этом сказано в промежуточном заявлении Технической консультативной группы ВОЗ, опубликованном на сайте организации 11 ноября.
В ВОЗ уверены, что необходимо разработать вакцины против Covid-19, которые будут более эффективны в плане профилактики инфекции и предотвращения тяжелых последствий заболевания и смерти.
Более того, в организации считают, что постоянное введение бустерной или дополнительной вакцинации не поможет побороть пандемию и справится с новыми штаммами вируса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми", - говорится в заявлении организации.
Ранее в ВОЗ заявляли, что темпы распространения штамма коронавируса "Омикрон" столь высоки, что уже в ближайшие недели инфицированы будут более половины европейцев.
При этом, в том числе, из-за распространения новых штаммов в странах и вводят бустерную вакцинацию.
Накануне бустерная доза стала доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января.
До момента введения нового Covid-сертификата все, кто вакцинировался бустерной дозой, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.
Фото: Depositphotos