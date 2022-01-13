Рекорд по заболеваемости Covid-19 в мире: за сутки зафиксировали почти 3,4 млн случаев

За 12 января в мире зафиксировали 3 395 785 млн случаев заболевания коронавирусом — это самый большой показатель за все время пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов — на 7 735", — утверждает ВОЗ.

Прежний рекорд, который был установлен 6 января 2022 года, превышен сразу более чем на 700 тысяч случаев — тогда заболели 2 618 130 человек

Больше всего новых случаев 12 января обнаружили в США — 814 тысяч, Франции — 361 тысячу и Индии — 247 тысяч. Украина в мировой статистике находится на 42 месте по количеству новых случаев Covid-19 и на девятом — по числу смертей среди заболевших коронавирусом.

Информацию по странам привел также сайт Worldometers.

В ВОЗ также заявили, что при таких темпах распространения более 50% населения региона заразятся "Омикроном" в течение следующих шести-восьми недель. В ачстности, из-за беспрецедентных масштабов распространения вируса в Европе растет количество госпитализаций. А в США из-за нехватки персонала разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что в ближайшие две недели резко возрастет заболеваемость коронавирусом в Украине, так это соответствует тенденциям стран Восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей в Украине. Существенно повлиять на динамику эпидемии могут также открытие школ после каникул и сезонность.

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