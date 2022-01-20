"Красная" зона возвращается: в Украине началась новая вспышка коронавируса – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса. Как сообщил глава Минздрава во время брифинга, очаг заражения — западные области страны.

Министр рассказал, что Минздрав обратился с письмом к Кабмину с просьбой созвать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть вопрос введения "красного" уровня эпидбезопасности в Ивано-Франковской области.

Именно в этом регионе фиксируется максимальное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Отрицательная динамика, по словам главы Минздрава, наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Однако в целом по стране заболеваемость также выросла.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — Западная Украина", — сказал Ляшко.

Ранее Национальная академия наук предупреждала, что динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

Ученые и медики считают, что новая волна коронавируса вызвана штаммом "Омикрон", который распространился уже практически по всей Украине.