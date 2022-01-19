В Ивано-Франковской области впервые выявили штамм "Омикрон": 13 случаев заражения

Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 13 образцах, которые прислали на анализ из Ивано-Франковской области, обнаружили штамм коронавируса "Омикрон". Об этом на соей странице в Facebook сообщил Руслан Савчук из Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

"В результате проведенных молекулярно-генетических исследований в 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta в 13 образцах обнаружен штамм «Омикрон", — говорится в сообщении.

Ивано-Франковская область стала 10 регионом Украины, в котором выявили штамм коронавируса "Омикрон".

Днем раньше новый штамм Covid-19 "Омикрон" обнаружили в 16 образцах, которые направили на исследование в Киев в Центр общественного здоровья. поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи недуга.

Динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости считает Национальная академия наук.

Причем среди больных возрос процент совершеннолетней молодежи до 35 лет. Представителей этой категории стали чаще госпитализировать.

В ВОЗ уверены, что необходимо разработать вакцины против Covid-19, которые будут более эффективны в плане профилактики инфекции и предотвращения тяжелых последствий заболевания и смерти. В организации считают, что постоянное введение бустерной или дополнительной вакцинации не поможет побороть пандемию и справиться с новыми штаммами вируса.

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