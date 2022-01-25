ЕС внедряет новые правила передвижения во время пандемии Covid-19

Европейский Союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 – теперь будет не важно, где живет путешественник, а только лишь то, вакцинирован ли он.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Совет ЕС, права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с коронавирусом должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от Covid-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о Covid, должен быть ключевым определяющим фактором", – говорится в сообщении.

По информации агентства, новый подход будет применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.

Новая рекомендация странам-членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах Covid-19.

"Путешественники, имеющие действительный цифровой сертификат COVID ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", – отмечается в документе.

В Совете Евросоюза добавили, что лица, которые не имеют цифрового сертификата ЕС на Covid-19, обязаны будут обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

Напомним, 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев.

Ранее сообщалось, что более 100 миллионеров из стран Евросоюза, а также США и Канады обратились с открытым письмом к участникам форума в Давосе, который проходил в онлайн-режиме с 17 по 21 января. В нем состоятельные люди просят поднять налоги для богатых.

К идее повысить налоги для богатых миллионеры пришли после публикации исследования благотворительной организации Oxfam. В нем сказано, что с начала пандемии коронавируса самые богатые люди в мире увеличили свое совокупное состояние с 700 млрд до 1,5 трлн долларов.