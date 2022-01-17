Миллиардеры менее чем за год увеличили состояние на 60%, остальное же население Земли обеднело — доклад

Десятка самых богатых людей мира более чем удвоила свое состояние с 700 млрд долларов до 1,5 трлн долларов с марта 2020 по ноябрь 2021 года. При этом их состояние больше, чем у 3,1 млрд самых бедных людей, вместе взятых.

В то же время доходы 99% человечества упали, а 160 млн человек попали за время пандемии за черту бедности. Об этом говорится в новом докладе объединения Oxfam, занимающегося проблемами бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Кроме того, отмечается, что с марта 2021 года суммарное состояние всех миллиардеров (указано, что их насчитывается 2755 человек) выросло уже на 5,2 трлн долларов (с 8,6 до 13,8 трлн, или на 60%), что больше, чем когда-либо за последние 14 лет, и произошло это из-за масштабного вливания властями денег в мировую экономику.

По оценке организации, неравенство приводит к гибели не менее 21 тысячи человек каждый день из-за отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, голода и климатических изменений.

В контексте гендерного неравенства в Oxfam отмечают, что в 2020 году женщины в совокупности потеряли заработок на 800 млрд долларов, при этом работающих женщин сейчас на 13 млн меньше, чем было в 2019 году.

Сильнее всего пандемия ударила, как указывается в докладе, по расовым меньшинствам: к примеру, во время второй волны пандемии в Англии люди бангладешского происхождения имели в пять раз больше шансов умереть от Covid-19, чем белое британское население.

"Развивающиеся страны, которым было отказано в доступе к достаточному количеству вакцин из-за того, что богатые правительства защищают монополии фармацевтических корпораций, были вынуждены сократить расходы на социальные нужды, поскольку уровень их долга стремительно растет, и теперь они сталкиваются с перспективой мер жесткой экономии", — говорят в Oxfam.

По данным объединения, доля людей с коронавирусной инфекцией, которые умирают от нее в развивающихся странах, примерно вдвое выше, чем в богатых странах.

"Пандемия Covid-19 открыто выявила как жажду наживы, так и политические и экономические средства, благодаря которым крайнее неравенство стало инструментом экономического насилия. Спустя годы исследований и кампаний по этому вопросу это шокирующий, но неизбежный вывод, к которому Oxfam в итоге пришла сегодня", — отметила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бушер.

В организации сетуют на то, что, несмотря на огромные затраты на борьбу с пандемией, за последние два года правительства богатых стран не смогли повысить налоги на богатство для самых богатых граждан и продолжали приватизировать общественные блага, включая сферу вакцин.

"Они поощряли корпоративные монополии до такой степени, что только в период пандемии увеличение концентрации рынка за один год грозит стать больше, чем за 15 лет, с 2000 по 2015 год", — говорится в сообщении.

Также в Oxfam считают, что неравенство лежит в основе климатического кризиса, поскольку самый богатый 1% населения выбрасывает вдвое больше CO2, чем беднейшие 50% населения мира, что приводит к изменению климата и на протяжении 2020 и 2021 годов проявлялось, в частности, в виде лесных пожаров, наводнений, торнадо, неурожая и голода.

"Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас менее защищенными от этой пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже чрезвычайно богат и могущественен, использовать этот кризис для собственной выгоды", - заявляет Бушер.

В то же время в отчете отмечается важность того, что две крупнейшие экономики мира — США и Китай — начинают рассматривать политику, направленную на сокращение неравенства, в том числе путем введения более высоких налоговых ставок для богатых и принятия мер против монополий.

В целом Oxfam рекомендует властям стран обложить налогами доходы богатеев, полученные за период пандемии, и направить эти средства на всеобщее здравоохранение и социальную защиту, адаптацию к изменению климата, а также предотвращение гендерного насилия и расовой дискриминации; а также улучить ситуацию с правами рабочих на объединение в профсоюзы и на забастовки.

"Богатые правительства должны немедленно отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцин против Covid-19, чтобы позволить большему количеству стран производить безопасные и эффективные вакцины, чтобы положить конец пандемии", - считают также в организации.

Напомним также, что Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) недавно отмечал, что пандемия Covid-19 нанесла детскому населению Земли наибольший ущерб за всю 75-летнюю историю организации, в частности привела к обнищанию 100 млн детей.