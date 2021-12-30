Изменение климата ударит по экономике пяти областей Украины — Всемирный банк

Харьковская, Кировоградская, Львовская, Луганская и Житомирская области понесут наибольшие потери из-за глобального потепления, сообщает Green Deal.

Всемирный банк по инициативе Минэкологии провел исследования о влиянии изменения климата на ключевые секторы экономики Украины.

"Наибольшие потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях", — говорится в исследовании.

Эксперты изучали два сценария — RCP 4.5 и RCP 8.5. Они предусматривают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без достаточных мер такой борьбы).

По сценарию RCP 8.5 аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника на 10-30% к уровню 2010 года в 2030–2050 гг. Но при этом прогнозируется рост урожайности озимой пшеницы к середине столетия преимущественно в северной и северо-западной части страны на 20-40%, если сравнивать с базовым периодом 2010 года.

Эксперты отмечают, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% для кукурузы и до 40-80% для подсолнечника. Ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может достигать 264-504 миллионов долларов.

Напомним, Украина относится к тем странам, в которых глобальное потепление происходит довольно ощутимо, а теплый летний период ежегодно увеличивается в среднем на 10-15 дней. Если эта тенденция сохранится, то через 20-25 лет в стране может вообще не быть зимы. Такой неутешительный прогноз дали в Укргидрометцентре.

Украина поставила перед собой амбициозные планы — на 65% уменьшить выбросы углекислого газа к 2030 году. Всего к 2030 году глобальные выбросы углекислого газа необходимо сократить на 50%, чтобы противодействовать глобальному потеплению. Согласно отчету, большинство стран не планируют настолько сокращать выбросы. Если выбросы оставят на нынешнем уровне через 10 лет, тогда мир не сможет удерживать увеличение температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию.