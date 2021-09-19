Лишь одна страна полностью выполняет Соглашение по климату. Действий Украины "крайне мало"

Только одна страна — африканская Гамбия — предприняла достаточно мер для того, чтобы к середине XXI века средняя температура в мире выросла на 1,5 градуса по Цельсию.

Другие страны, в частности, Украина, недостаточно делают для противодействия изменениям климата, свидетельствуют данные отчета общественной организации Climate Action Tracker.

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Указано, что эксперты анализировали климатические цели 36 стран мира и вообще Европейского Союза по количеству выбросов углекислого газа к 2030 году. Примерно 70 стран не представили свои цели, поэтому в отчет их не включили.

По данным экспертов, беспокойство вызывают Австралия, Бразилия, Индонезия, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Швейцария и Вьетнам — они представили цели даже меньше, чем в 2015 году.

В общем цели большинства стран остаются крайне или очень недостаточными для противодействия изменениям климата.

Например, в отчете указывают, что только одна развитая страна — Великобритания — определила национальные цели, которые, вероятно, помогут удержать повышение средней температуры к середине XXI века на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Как известно, к 2030 году глобальные выбросы углекислого газа необходимо сократить на 50%, чтобы противодействовать глобальному потеплению. Согласно отчету, большинство стран не планируют настолько сокращать выбросы. Если выбросы оставят на нынешнем уровне через 10 лет, тогда мир не сможет удерживать увеличение температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

При этом Украина вместе с 14 странами делает "крайне недостаточно", чтобы противодействовать изменениям климата. В то же время в отношении Украины эксперты заметили определенную положительную тенденцию: предыдущие климатические цели означали, что наша страна делает "чрезвычайно недостаточно".

"Почти все развитые страны должны еще больше улучшить свои цели, чтобы как можно быстрее сократить выбросы, а также внедрять национальную политику и поддерживать развивающиеся страны", — подытожили в отчете.

Тем временем Кабинет министров распространил заявление первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко о том, что Украина поставила перед собой амбициозные планы уменьшить выбросы на 65% к 2030 году.

Как отмечается, вице-премьер в ходе встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства заявил, что Украина разделяет цели Евросоюза в климатической политике и мероприятия в рамках "Европейского зеленого курса".

Со своей стороны, еврокомиссар отметил, что Украине следует рассматривать "Европейский зеленый курс" не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

Напомним, по оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это теоретически допустимая норма, превышение которой приведет к катастрофическим последствиям для природы и неприемлемых изменений в различных сферах человеческой жизни.

Если же темпы роста выбросов, вызванных самыми богатыми людьми мира, будут оставаться такими, как сейчас, к 2050 году температура вырастет еще на 1,5 градуса по Цельсию — даже если остальной мир снизит уровень вредных выбросов до нуля.

Ранее глобальный анализ BBC показал, что количество супержарких дней в году (когда температура достигает и превышает 50 градусов по Цельсию) удвоилось с 1980 года.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН прогнозирует, что выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение последующих 4 лет.