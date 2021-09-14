Изменения климата порождают пессимистические настроения у молодежи: обречены на погибель

Молодые люди из Великобритании, Франции, Португалии, Финляндии, США, Австралии, Бразилии, Индии, Нигерии и Филиппин серьезно обеспокоены изменениями климата и бездействием правительств стран мира. Как следствие — их пугает будущее.

"Я не хочу умирать, но не хочу и жить в мире, где не заботятся о детях и животных", — заявил один из участников исследования университета Бата.

Результаты самого опроса обнародовал ВВС с ссылкой на публикацию в журнале Lancet Planetary Health.

Согласно опросу, 83% респондентов считают, что люди не заботятся о планете. Почти 60% выразили чрезвычайную обеспокоенность изменениями климата. 45% считают, что переживания за планету повлияли на их повседневную жизнь.

В целом 75% опрошенных молодых людей пугает будущее. 56% респондентов отметили, что считают человечество обреченным на гибель. Многие рассказывали о страхе, гневе, отчаянии, горе и стыде из-за изменений климата. Часть опрошенных заявили о бездеятельности власти и о том, что чувствуют себя преданными и брошенными политиками.

Доверие правительству в борьбе с изменениями климата высказали лишь 31% опрошенных.

Авторы опроса отметили, что хронический стресс из-за изменения климата может увеличить риск психических и физических проблем у молодежи. Аналитики говорят, что молодежь волнуется, поскольку воочию видит последствия глобального потепления, например, пожары и наводнения.

Так, наивысшей уровень тревоги зафиксирован в странах, где государственная климатическая политика считается слабой, — юг нашей планеты.

Из богатых стран наиболее озабоченной климатическими изменениями на Земле оказалась Португалия.

Напомним, ранее в ходе исследования команда ученых из американского Северо-Западного университета пришла к выводу, что глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности мирового океана, сделав их непригодными для жизни.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН прогнозирует, что выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение последующих 4 лет.