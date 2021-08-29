Около 95% поверхности океана будет непригодной для жизни через 80 лет — исследование

Глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности мирового океана, сделав их непригодными для жизни.

Это в ходе исследования выявила команда ученых из американского Северо-Западного университета, говорится в научной статье на портале Nature.com.

Указано, что климат поверхности океана имеет характерную температуру, кислотность и концентрацию арагонита, минерала, который многие морские животные используют для формирования костей и ракушек. К этим условиям привыкло подавляющее большинство морских обитателей.

Однако, как отмечается, из-за роста уровня СО2 в атмосфере климат на океанической поверхности может меняться.

Известно, что авторы исследования использовали модели глобального климата океана, по которым они спрогнозировали два сценария развития событий.

Первый заключается в том, что пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год, и далее будет снижаться до конца века.

А второй предполагает, что выбросы будут расти на протяжении последующих 80 лет.

Как отмечается, первый сценарий показал, что на 36-95% поверхности всех океанов полностью изменятся условия проживания. При экстремальном сценарии сразу 95% поверхности океанов будут непригодны для жизни морских видов.

Морская жизнь, существующая ближе к поверхности, адаптируется к изменению климата, перемещаясь ниже, но исследование предполагает, что в будущем такие возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и окисления воды.

В конечном счете, отмечают исследователи, остановить это можно, только если выбросы, нагревающие океан, прекратятся.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

Тем временем глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

Напомним, по состоянию на 2020 год Земля задерживала почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году, о чем свидетельствует исследование американских ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NOAA).