Происшествия 10 минут назад

Около 95% поверхности океана будет непригодной для жизни через 80 лет — исследование

Пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год, и далее будет снижаться до конца века

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности мирового океана, сделав их непригодными для жизни.

Это в ходе исследования выявила команда ученых из американского Северо-Западного университета, говорится в научной статье на портале Nature.com.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Указано, что климат поверхности океана имеет характерную температуру, кислотность и концентрацию арагонита, минерала, который многие морские животные используют для формирования костей и ракушек. К этим условиям привыкло подавляющее большинство морских обитателей.

Однако, как отмечается, из-за роста уровня СО2 в атмосфере климат на океанической поверхности может меняться.

Известно, что авторы исследования использовали модели глобального климата океана, по которым они спрогнозировали два сценария развития событий.

Первый заключается в том, что пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год, и далее будет снижаться до конца века.

Читайте также:
Выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение 4 лет — ООН

А второй предполагает, что выбросы будут расти на протяжении последующих 80 лет.

Как отмечается, первый сценарий показал, что на 36-95% поверхности всех океанов полностью изменятся условия проживания. При экстремальном сценарии сразу 95% поверхности океанов будут непригодны для жизни морских видов.

Морская жизнь, существующая ближе к поверхности, адаптируется к изменению климата, перемещаясь ниже, но исследование предполагает, что в будущем такие возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и окисления воды.

В конечном счете, отмечают исследователи, остановить это можно, только если выбросы, нагревающие океан, прекратятся.

Читайте также:
Наука в "Деле": Как земляне проспали глобальное потепление и что можно еще успеть сделать

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

Тем временем глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

Напомним, по состоянию на 2020 год Земля задерживала почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году, о чем свидетельствует исследование американских ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NOAA).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Около 45% украинцев хотят приобрести квартиру, а могут ее купить только 6% — исследование
Около 45% украинцев хотят приобрести квартиру, а могут ее купить только 6% — исследование
ТОП-5 товаров, которые украинцы покупают на распродажах и которыми потом не пользуются
ТОП-5 товаров, которые украинцы покупают на распродажах и которыми потом не пользуются
Кешбэк и купоны на скидки: каким образом украинцы экономят на покупках
Кешбэк и купоны на скидки: каким образом украинцы экономят на покупках
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве готовится к открытию гипермаркет тканей (ФОТО)

  3. Украина расторгнет контракты на поставку индийских вакцин Novavax и Covishield — Ляшко

  4. СБУ прикрыла в Одессе подпольный бизнес по производству сигарет

  5. "Укрзализныця" показала обновленные "капсульные" плацкартные вагоны (ФОТО)

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...