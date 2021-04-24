Илон Маск готов дать $100 млн изобретателю, поборовшему глобальное потепление

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас у нас только одна планета. Даже если существует 0,1% шанса на катастрофу — зачем рисковать? Я открыт и для увеличения размера приза со временем", — отметил Маск.

В частности, предприниматель-миллиардер предложил изобретателям $100 млн призовых денег на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем экономически выгодного выкачивания углекислого газа из атмосферы или океана.

Предполагается, что технология выкачивания углерода может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

Как отмечается, конкурс продлится 4 года ко Дню Земли 2025 года.

При этом объявленный приз называют "самым поощрительным в истории".

Ранее стало известно, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В частности, айсберг уменьшился в площади до примерно 20,5 квадратных километров, то есть почти в 300 раз.

Также сообщалось, во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни. Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета.