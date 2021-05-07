Происшествия 1 час назад

"Человечество на краю пропасти": генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов

Антониу Гутерриш. Фото: un.org Антониу Гутерриш. Фото: un.org
Антониу Гутерриш. Фото: un.org

Человечество оказалось на краю пропасти из-за глобального потепления.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба организации.

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По его словам, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

В частности, в прошлом году температура Земли якобы достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена — это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти", — констатировал Гутерриш.

Он отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

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"Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь", — добавил генсек ООН.

Известно, что последствия глобального потепления не обойдут и Украину. Как прогнозируют в Министерстве защиты окружающей среды, из-за потепления в Украине могут появиться новые болезни, например, малярия.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

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