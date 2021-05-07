"Человечество на краю пропасти": генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

Человечество оказалось на краю пропасти из-за глобального потепления.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

В частности, в прошлом году температура Земли якобы достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена — это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти", — констатировал Гутерриш.

Он отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

"Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь", — добавил генсек ООН.

Известно, что последствия глобального потепления не обойдут и Украину. Как прогнозируют в Министерстве защиты окружающей среды, из-за потепления в Украине могут появиться новые болезни, например, малярия.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.