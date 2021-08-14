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1 час назад

Выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение 4 лет — ООН

Эксперты предупреждают о беспрецедентных изменениях климата, некоторые из которых являются необратимыми

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение последующих 4 лет.

Об этом следует из третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, сообщает The Guardian.

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В частности, документ предупреждает о беспрецедентных изменениях климата, некоторые из которых являются необратимыми.

При этом указано, что для достижения цели, то есть удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году, нужно за следующее десятилетие сократить выбросы углекислого газа наполовину.

В документе также говорится о том, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные.

Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых приходится 36-45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение только к 3-5% выбросам.

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Авторы доклада возлагают значительную ответственность на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.

Также в докладе говорится, что отказ от домов с избыточными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.

Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности.

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К тому же, авторы выразили оптимизм по поводу удешевления технологий получения солнечной и ветровой энергии.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

Тем временем глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

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