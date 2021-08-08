Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год

Украина 8 августа 2021 года исчерпала годовой запас природных ресурсов (вода, чистый воздух, почву и прочее), которые планета способна восстановить в течение года.

Поэтому сейчас Украина живет "в долг" перед природой, говорится в подсчетах международной организации Global Footprint Network.

Специалисты организации рассчитывают для каждой страны и мира в целом, когда люди начнут использовать природных ресурсов больше, чем сможет восстановить планета за год.

Так, Всемирный день экологического долга для всей Земли наступил 29 июля. Катар и Люксембург быстрее всех истратили свои годовые природные ресурсы — 9 и 15 февраля соответственно.

В свою очередь соседние Румыния и Россия также начали жить "в долг" раньше, чем Украина, — 21 июня и 17 апреля соответственно.

В целом в 2021 году человечество на 4,6% по сравнению с 2020 годом увеличило свой экологический след. В частности, на 6,6% увеличились выбросы углерода.

Известно, что показатель годового запаса рассчитывают с 1986 года. С каждым годом пересечение предела восстановления планетарных ресурсов наступает все раньше, исключением стал 2020-й.

Например, в 1993 году этот предел пересекли 21 октября, в 2003 году это произошло 22 сентября, в 2017-м — 2 августа, а в 2019-м — 29 июля.

Зато в 2020-м ресурсы закончились на месяц позже — 22 августа. Эксперты говорят, что в прошлом году природные ресурсы тратили меньше из-за пандемии коронавируса.

Для Украины день экологического долга в 2020 году наступил 24 июля, в 2019-м — 29 июля, в 2018-м — 27 июля, в 2017-м — 12 июля.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это теоретически допустимая норма, превышение которой может привести к уменьшению урожайности растений и, соответственно, к изменениям в экосистемах мира.

При этом, если темпы роста выбросов, вызванных самыми богатыми людьми мира, будут оставаться такими, как сейчас, к 2050 году температура вырастет еще на 1,5 градуса по Цельсию — даже если остальной мир снизит уровень вредных выбросов до нуля.

Как сообщалось, дальнейшие изменения температурного режима могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

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