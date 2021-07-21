  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 40 минут назад

Две третьих территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия из-за потепления

Уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров"

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Дальнейшие изменения температурного режима могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает "Укринформ".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По словам министра, сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".

"Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", — сказал Лещенко.

По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства — прежде всего, это снижение производительности производства, потеря устойчивости экосистем, ухудшение качества жизни людей.

"Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году", — подчеркнул министр.

Читайте также:
Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

Он также убежден, что очень важным является вопрос "о наказании и контроле за незаконное распахивание природоохранных территорий, восстановление лесополос", а также группа вопросов относительно "консервации земель с целью облесения, ощелачивания и ревитализации".

На очереди — необходимость полномасштабного пересмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.

"Дружественное к окружающей среде производство является определяющим фактором устойчивого развития сельского хозяйства. Поэтому Европейский зеленый курс определяет дорожную карту, в рамках которой Украина может осуществить трансформацию в соответствии с теми климатическими вызовами, которые сейчас возникают", — отметил Лещенко.

Напомним, 2 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который существенно обновляет систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Відкриття ринку землі: перші результати та проблеми
Відкриття ринку землі: перші результати та проблеми
В Черкасской области избили инспекторов Гоструда, явившихся с проверкой на поле голубики
В Черкасской области избили инспекторов Гоструда, явившихся с проверкой на поле голубики
В Украине зарегистрировано уже около 900 аграрных сделок
В Украине зарегистрировано уже около 900 аграрных сделок
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. В Китае представили поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 600 км/ч

  2. iPhone 13 — что ожидать от новинки Apple

  3. На эксперимент с 4-дневной рабочей неделей готов пойти 71% украинских компаний — опрос

  4. В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (ВИДЕО)

  5. В Раде заговорили о замене министра обороны Тарана: на его место претендует Ирина Верещук

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...