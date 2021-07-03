Рада застраховала украинских аграриев от форс-мажорных обстоятельств

2 июля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который существенно обновляет систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), новый закон даст качественный толчок для развития страхового рынка.

По информации регулятора, аграрии смогут застраховать свою продукцию и получить от государства компенсацию части стоимости страхового платежа (страховой премии). Речь идет о возмещении до 60% страховой премии.

К объектам страхования, подлежащих защите, принадлежать посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами.

К страховым рискам, от которых можно будет застраховаться, отнесены в частности: морозы, наводнения, ливни, засухи, несчастные случаи, инфекционные болезни и тому подобное.

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Ранее производители могли застраховаться только от небольшого количества рисков, а участниками Аграрного страхового пула, через который направлялись бюджетные деньги, стали только четыре страховщика, что значительно ограничивало выбор аграрных производителей.

В НБУ отмечают, что страховые компании должны иметь соответствующую лицензии, а также отвечать требованиям Закона Украины "О страховании" и дополнительным требованиям Нацбанка. В частности, страховщики обязаны иметь соответствующий опыт, прозрачную структуру собственности, быть платежеспособными, соблюдать обязательных нормативов и тому подобное.

"Если принятый закон будет подписан президентом, страховой рынок сможет выполнять свою непосредственную функцию по поддержке и развитию экономики. Аграрные производители, которые сегодня имеют большие риски, прежде всего климатические, смогут чувствовать себя увереннее и бесперебойно работать. Возмещение аграрной производителям части страховой премии будет осуществлять Министерство аграрной политики и продовольствия Украины", — говорится в сообщении.

Страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой может быть введено уже с конца 2021 года.

Напомним, в июле прошлого года экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.