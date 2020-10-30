В НБУ презентовали изменения в законопроект о страховании аграриев

29 октября в Национальном банке Украины (НБУ) состоялась презентация проекта изменений в Закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Как сообщает пресс-служба регулятора, принятие этого законопроекта позволит аграриям получать современные страховые инструменты для защиты сельскохозяйственных культур от рисков гибели и поддержку государства за счет удешевления стоимости страхования.

Предложения к законопроекту будут определять права и обязанности участников рынка и требования к ним — агропроизводителей и страховых компаний, имеющих право осуществлять страхование сельскохозяйственной продукции.

К объектам страхования будут принадлежать посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами, доход от реализации первичной сельскохозяйственной продукции.

"Учитывая погодную турбулентность, глобальные изменения климата и их влияние на аграрное производство, внедрение эффективной системы агрострахования является чрезвычайно актуальной задачей. Особенно это насущная необходимость стала очевидной в связи с нынешней засухой на юге Украины и невозможностью фермеров получить доступ к страховому продукту и таким образом обезопасить себя от этих рисков. Мы надеемся, что изменения в Закон об агростраховании, которые являются нашим общим наработкой с Нацбанком и участниками аграрного и страхового рынков, позволят нам воплотить наши планы по формированию рынка агрострахования в Украине", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По информации Нацбанка, аграрии смогут получить возмещение части страхового платежа. В частности, в 2021 году он составит до 50% с ограничением размера выплат по объектам страхования, далее — до 80%.

Страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой будет внедряться уже с 2021 года. Для этого в госбюджете на следующий год предусмотрены деньги.

"Мы должны обеспечить возможность фермерам пользоваться тем, чем пользуются фермеры всех стран мира. Государственная поддержка агрострахования есть в США, Канаде, в странах ЕС. Это абсолютно нормальная международная практика. На государственную поддержку страхования агропродукции мы планируем направить в следующем году 672 млн грн. Это то старт, который позволит создать условия для формирования рынка агрострахования", — добавил Петрашко.

Этот законопроект отменяет положение о страховании агропродукции через Аграрный страховой пул, а также Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", нормы которого будут перенесены в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

В НБУ отмечают, что агрострахование является обязательным условием эффективного ведения сельского хозяйства, особенно для аграрных стран. В Украине еще с 2001 года неоднократно пытались изменить ситуацию по обеспечению защиты аграриев от рисков гибели агропродукции путем страхования.

Однако уже с 2013 года государственное финансирование на такое страхование не выделялось. Действенный инструмент по ряду недостатков не заработал.

"Аграрный пул, который был создан после последней попытки запуска агрострахования с государственной поддержкой, не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков. В то же время, полномочия регулятора страхового рынка были ограничены, а, следовательно, не давали уверенности в надежности страховщиков. Поэтому, спрос есть, а достойного предложения нет. Мы уверены, что предложенный законопроект должен в корне изменить эту ситуацию", — отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

В НБУ также подчеркнули, что "в результате принятия предложенного законопроекта страховой рынок сможет выполнять свою непосредственную функцию по поддержке и развитию экономики, так как аграрный бизнес, ключевыми рисками для которого погодные факторы, сможет чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне и бесперебойно работать".

Национальный банк со своей стороны обязуется проследить, чтобы страховые компании ответственно вели свой бизнес: имели прозрачную структуру собственности, были платежеспособными и выполняли обязательства перед агробизнесом.

"Государственная поддержка оживит рынок как аграриев, так и страховщиков, они начнут активнее развиваться, и, что важно — на условиях честной конкуренции, а не привилегированных прав отдельных участников рынка", — добавила Рожкова.

Напомним, в июле Петрашко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.