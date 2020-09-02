Слободяник: "Госкомпенсация страховки — единственный способ поддержать аграриев в засуху"

В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа, сообщает agronews.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров.

Компенсация страхового платежа — распространенная практика в странах Евросоюза. По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.

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"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой — средства из резервного фонда. Правда до сих пор ничего не выплачено... А из средств на государственную поддержку аграриев предоставить компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа — единственный выход", — отметил глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

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Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства — на случай АЧС и других возможных проблем.

Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.

"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом ВР, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", — резюмировал Иван Слободяник.

Напомним, на встрече с предпринимателями в Кировоградской области президент Владимир Зеленский констатировал, что в свете изменения климата требуется реконструировать и развивать системы полива и внедрять страхование урожая. Он добавил, что Кабинет министров уже готовит законопроект по страхованию урожая.