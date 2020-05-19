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Полевые риски: страховые компании и аграрии в ожидании господдержки

Страхование аграрных рисков — это больше чем инструмент, покрывающий убытки аграрного бизнеса. С его помощью обеспечивается стабильное развитие всего агросектора

Полевые риски: страховые компании и аграрии в ожидании господдержки Полевые риски: страховые компании и аграрии в ожидании господдержки

Проблемой в Украине является то, что страховых компаний, желающих брать на себя аграрные риски, не так уж и много. Из 234 зарегистрированных страховых компаний (СК) лицензию на страхование с/х рисков имеют 64 СК, но по факту только около 20 из них работают с аграриями, среди них АСКА, АRХ (экс-АХА), "Брокбизнес", "Гардиан", "ИНГО Украина", "Країна", ПЗУ, ТАС, УАСК, "Универсальная", "Мега-Гарант", "Гарант-Система". От агрострахования игроков рынка отпугивает масштабность рисков. Например, если СК страхует сразу несколько агропредприятий от засухи, то ей следует быть готовой к тому, что покрывать убытки придется всем одновременно. Для выплаты такого объема сумм нужно иметь соответствующие резервы. При других видах страхования риски массовых одновременных выплат намного меньше.

В агрокомпаниях считают условия страхования часто просто невыгодными. Аграрии сетуют на то, что компенсация потерь урожая со стороны СК предлагается на уровне ниже желаемого — примерно 60% потерь.

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Вместе с тем есть и вполне удачные примеры выплат по договорам страхования. Например, АСК "ИНГО Украина" выплатила застрахованному по программе комплексного страхования агрохолдингу AgroGeneration почти 20 млн грн. Страховой случай — уменьшение урожайности подсолнечника вследствие засухи ниже застрахованного уровня.

Стоимость страхования урожая составляет 3-8% от размера застрахованных затрат и определяется тремя основными факторами. Первый — период страхования и включенные в него погодные риски, второй — регион выращивания и третий — уровень франшизы.

Выгодным может быть и страхование с/х техники. Так, "Универсальная" выплатила летом прошлого года по договору страхования больше 11 млн грн за уничтоженные вследствие пожара два трактора и севалку, при том что стоимость полиса страхования составила чуть больше 3 млн грн.

В АСКА объясняют, что стоимость страхования с/х техники зависит от автопарка, принимаемого на страхование, франшизы, особенностей сезонной эксплуатации техники и других факторов и может составлять от 0,15% до 0,85% от страховой суммы.

Существующие на сегодня программы страхования от СК предполагают страхование посевов с/х культур на период перезимовки, будущего урожая с/х культур на период весна-лето,  многолетних насаждений, страхование животных, с/х техники, сооружений с/х назначения, продукции с/х производства на период перевозки и т. д.

С открытием рынка земли в Украине появятся новые программы страхования

При этом программы страхования предусматривают как комплексные риски, например, при страховании посевов от засухи, вымерзания, града, ливней, бури, наводнения, пожара, вымокания, выпревания, стихийных бедствий и т. п., так и отдельные, например, страхование посева только от засухи.

В основном СК советуют аграриям комплексное страхование, так как оно полностью покрывает риски. Самыми популярными являются программы страхования посевов от полной гибели на период перезимовки и от весенних заморозков.

Сроки  выплаты ущерба зависят от его размера. Графики выплат с привязкой к сумме указываются в договоре. Как правило, суммы до 500 тыс. грн СК выплачивают на протяжении пяти рабочих дней, больше 1 млн грн — на протяжении месяца.

Возмещают ущерб СК из своего резерва, а затем ожидают средства от своих перестраховщиков в течение 1-2 месяцев.

Участники рынка сходятся во мнении, что для того, чтобы агрострахование в Украине заработало на полную, нужна государственная поддержка. В качестве примера приводят США, где около 60% стоимости страховки для аграриев покрывается за счет госбюджета.

Возможность такой государственной поддержки в прошлом году рассматривалась Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины. Тогда глава комитета Николай Сольский заявлял о прорабатывающемся при участии СК и аграриев механизме и обещал сделать все возможное, чтобы поддержка агрострахования заработала уже в 2020 году. Однако по итогам прошедшего 11 февраля 2020 года заседания парламентского комитета на тему "Концепция государственной поддержки сельхозпроизводителей в рамках реализации аграрных реформ" координатор Аграрного союза Украины Лариса Старикова заявила, что один из ключевых вопросов — агрострахование — так и остался без внимания.

Вместе с тем предстоящие открытие рынка земли, по словам экс-министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, предусматривает такой финансовый инструмент поддержки от государства, как страхование кредитов, взятых на покупку земли.

Программы страхования посевов от полной гибели на период перезимовки и от весенних заморозков — самые популярные

По мнению представителей СК, с открытием рынка земли в Украине должны появиться также такие новые для нашего рынка программы страхования, как страхование доходов фермеров и прибыли хозяйства. Такие программы уже давно успешно функционируют в странах Европы, в США и Канаде.

Существующие программы СК кроме самих страховщиков продвигают и компании, производящие продукцию для аграрного рынка: например, при покупке с/х техники можно получить страховку на нее в подарок.

Несмотря на все нюансы агрострахования, официальная статистика показывает, что объем собранных страховых премий в гривне растет уже пятый год подряд. Так, если сумма собранных страховых премий в 2018 году составила 208,8 млн грн, то только за 9 месяцев 2019 года, согласно данным Нацкомфинуслуг, она выросла до 212,145 млн грн.

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