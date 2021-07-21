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Железная воля: металлургия воспрянула после кризиса 2020-го и начала восстановление

Мировая металлургия, кажется, оправилась от потрясения, которое ей нанесла пандемия коронавируса и связанное с ней падение промышленного производства. Цены на руду, металл и прокат растут, производство тоже

Железная воля: металлургия воспрянула после кризиса 2020-го и начала восстановление Железная воля: металлургия воспрянула после кризиса 2020-го и начала восстановление

Украинская власть вспомнила о том, что весь мир закрылся протекционистскими пошлинами, и весьма вовремя, учитывая общепланетарный тренд на декарбонизацию. 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который продлил на пять лет, до 15 сентября 2026 года, экспортную пошлину 58 евро за 1 тонну на металлолом, который является основным сырьем для "зеленой" металлургии.

Это хорошие новости, которые дают возможность надеяться на то, что отрасль, обеспечивающая налоговые поступления в Украину, закончит 2021 год с неплохими результатами. Главное помнить, что подниматься со дна, на которое всех опустил коронавирус, нужно медленно, чтобы не подхватить кессонную болезнь.

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Общемировые результаты

В целом, по сравнению с 2020 годом, производство стали и чугуна в мире растет. По данным Worldsteel, за первый квартал 2021-го металлургические предприятия произвели 358,23 млн тонн чугуна, что на 5,67% выше показателя января-марта 2021 года. На первом месте традиционно китайцы: они произвели 61,7% всего мирового чугуна, 220,97 млн тонн, что на 8% выше аналогичного периода 2020 года. Украина в мировом производстве находилась на десятом месте с 5,31 млн тонн и результатом в 104,3% относительно января-марта 2020-го. В апреле производство чугуна в нашей стране выросло до 109% в сравнении с прошлым годом (7,07 млн тонн).

Стали в первом квартале 2021 года в мире выплавили на 9,99% больше, чем в первом квартале 2020-го: 486,88 млн тонн по сравнению с 442,67 млн тонн. Лидер здесь также не изменился: металлурги Китая выплавили больше половины (55,7%) всей мировой стали, 271,04 млн тонн, повысив свой прошлогодний результат за аналогичный период на 15,6%. Украина находится на 13-м месте и по сравнению с прошлым годом показала снижение до 99,5% от результата 2020-го с 5,29 млн тонн. Это было связано с мартовскими ремонтами на "Азовстали", и уже в апреле Украина пошла в рост и выплавила 7,14 млн тонн, что составляет 107,2% от аналогичного периода прошлого года.

Падение гиганта?

Тем временем в мире могут начаться серьезные изменения на рынке стали и проката. Один из крупнейших игроков — британская компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу Gupta Family Group Alliance, — попал в тяжелое финансовое положение после того, как в начале марта обанкротилась компания Greensill Capital, которая, собственно, и обеспечивала группу оборотными средствами и предоставляла финансы на поглощение. Liberty Steel еще недавно считалась флагманом декарбонизации: основатель компании Санджай Гупта заявлял о строительстве "зеленых" электростанций для снабжения энергией собственных предприятий и говорил об интересе к водороду.

Теперь у компании крупные проблемы, причем не только с кредиторами, которые требуют погашения долгов, но и с британскими правоохранителями: Управление по борьбе с серьезным мошенничеством страны (Serious Fraud Office, SFO) начало расследование подозрений в мошенничестве и отмывании денег в отношении Liberty Steel. В Управлении сообщили, что тщательно изучают "финансирование и ведение бизнеса компаний, входящих в состав Gupta Family Group Alliance (GFG), включая его финансовые договоренности с Greensill Capital UK". GFG правонарушения отрицает.

При этом Санджай Гупта уже почти договорился о новом финансировании с инвесторами из White Oak Global Advisors, но на фоне расследования компания заявила, что "не в состоянии продолжать переговоры с любой компанией, в отношении которой идет расследование по отмыванию денег".

Liberty Steel — это 6 млн тонн стали и 20 млн тонн проката в год. Более 200 предприятий расположены в Европе, Австралии, США и Индии. Биржевые эксперты считают, что ряд заводов компании прибыльные, но есть активы, которые придется продать или вовсе закрыть.

Пузырьки, паруса и роботы

Знамя декарбонизации подхватили горняки. Крупнейшая горнодобывающая компания Бразилии Vale в 2020 году объявила, что проинвестирует $2 млрд в сокращение выбросов от сжигания ископаемого топлива, которое используется для производства закупаемых энергоресурсов, на 33% к 2030 году. А к 2035-му Vale сократит выбросы в логистических цепочках на 15%. И здесь начинается самое интересное: бразильские горняки сделали упор на модернизацию морского транспорта.

В начале июля компания получит первое судно с установленной системой смазки корпуса Air Lubrication. Суть технологии в том, что на дне корабля создается покрытие из пузырьков воздуха. По консервативным ожиданиям, это позволит сократить расход топлива на 5-8% и потенциально уменьшит годовые выбросы при транспортировке железной руды на 4,4%. Также Vale готовится к переходу на альтернативные виды топлива. Десятки судов, которые уже в эксплуатации, спроектированы для будущей установки системы сжиженного природного газа (LPG). Идет разработка многотопливного бака, который позволит потреблять кроме сжиженного газа также метанол и аммиак.

Самая любопытная новость от Vale — пилотный проект по запуску их нового многотоннажного транспортера вместимостью 325 тыс. тонн. Это парусное судно, пусть даже очень необычное. Вдоль судна установлено пять цилиндрических винтов диаметром 4 м и высотой 24 м (семиэтажное здание). Во время работы роторы будут вращаться с разной скоростью в зависимости от условий окружающей среды и необходимости. Это создаст перепад давления и позволит кораблю двигаться вперед благодаря эффекту Магнуса. К слову, с помощью того же эффекта ходил корабль Жака Ива Кусто "Альцион".

В компании ожидают, что пилотный проект позволит сократить выбросы на эквивалент 3,4 тыс. тонн СО2. Если он окажется эффективным, 40% флота компании сможет использовать эту технологию, что приведет к сокращению годовых выбросов от морских перевозок на 1,5%.

Украинские горняки от бразильских коллег не отстают и также внедряют новые технологии: группа Ferrexpo сообщила о начале промышленной эксплуатации беспилотных самосвалов на Еристовском горно-обогатительном комбинате. Об этом заявил генеральный директор Еристовского ГОКа Крис Социо. "Созданный парк автономных грузовиков компании Ferrexpo перешел от тестового режима к промышленной эксплуатации", — сказал топ-менеджер, уточнив, что компания сделала это первой в СНГ и Европе.

Оборудование на самосвалах установила американская Autonomous Solutions Inc, которая испытывала на прочность роботов Ford и автоматизировала дистанционное управление эскалаторов, чтобы очистить от последствий оползня рудник Бингем-Каньон.

В Ferrexpo также заявили, что собираются уменьшать зависимость от двигателей внутреннего сгорания за счет электрификации и внедрения аккумуляторных технологий. В целом же компания, которая управляет Полтавским, Еристовским и Белановским ГОКами, по итогам 2020 года получила 635,29 млн чистой прибыли, на 57,5% превысив показатель 2019 года. При этом Ferrexpo заплатила более 4,5 млрд грн в бюджеты всех уровней.

Налоги и рост зарплат

Украинская металлургия продолжает находиться в топе украинских крупнейших налогоплательщиков. Так, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году заплатила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов, что на 5% больше показателя 2019-го.

Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% в сравнении с 2019-м — с $341 млн до $526 млн. Маржа выросла на 2 п. п., с 3% до 5%.

В 2020 году компания рекордно проинвестировала в экологические проекты — более $200 млн, включая завершение основных работ по экореконструкции аглофабрики ММК им. Ильича. Также был завершен ряд инвестиционных проектов, в том числе модернизация обогатительной фабрики Центрального ГОКа, который стал производить железорудный концентрат с содержанием железа 70,5% и окатышей с содержанием железа 67,5%.

Кроме того, группа "Метинвест" успешно погасила весь выпуск облигаций 2021-го и 38% облигаций 2023 года благодаря выпуску семилетних еврооблигаций на сумму $333 млн с фиксированной процентной ставкой 7,65% годовых.

Уже в 2021 году "Метинвест" приобрел контрольный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля. Ключевые активы — шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Высококачественный уголь марки К используется для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы ШУ "Покровское" составляют 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно. Этого хватит минимум на 30 лет.

С 1 мая на предприятиях группы повышается заработная плата: в зависимости от итогов ежегодной оценки повышение составит от 5% до 25%. Напомним, средняя зарплата на украинских предприятиях "Метинвеста" составляет 20,4 тыс. грн.

С 1 июня повышение зарплат ждет и производственный персонал украинской промышленной компании "Интерпайп", в среднем на 10%. "Компания существенно увеличила расходы на противоэпидемические меры, доставку рабочих на производство, обеспечение больниц региона. Тем не менее, мы нашли возможность повысить зарплату производственному персоналу, чтобы поддержать сотрудников и их семьи в это непростое время", — говорит CFO "Интерпайп" Денис Морозов. 2020 год для "Интерпайпа" и вправду был непростым: компания сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 17%, общий объем реализации составил 662,4 тыс. тонн. Доля экспорта в структуре реализации составила 81%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 24% до 19%. По итогам года выручка снизилась на 23%, до $865 млн. Показатель EBITDA улучшился на 6%, до $273 млн. Общая сумма уплаченных налогов в 2020 году составила 2,54 млрд грн.

При этом компания в январе полностью досрочно погасила еврооблигации с контрактным сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,192 млн, а уже в начале мая выпустила новые пятилетние еврооблигации на $300 млн.

В 2020 году трубный рынок пережил не лучшие времена на фоне коронавирусных ограничений и существенного падения цен на нефть. В такой ситуации "Интерпайп" сделал ставку на продажи премиальной продукции, что и принесло успех. Так, компания вышла на турецкий рынок премиальных труб, начала сотрудничество с крупнейшими ближневосточными компаниями по добыче нефти и газа ADNOC из Абу-Даби и Qatar Petroleum. А в сегменте продаж ж/д продукции "Интерпайп" осуществил первую поставку пассажирских колес для высокоскоростных поездов национального немецкого ж/д оператора Deutsche Bahn.

5 крупнейших налогоплательщиков в металлургии за 2020 год


В 2020 году "Метинвест" установил новый рекорд по инвестициям в экологические проекты, которые превысили $200 млн. Также холдинг создал первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". В декабре прошлого года "Метинвест" завершил крупнейший экопроект в истории независимой Украины — реконструкцию газоочистных сооружений аглофабрики ММК им. Ильича стоимостью более $160 млн.

В прошлом году общая сумма платежей, налогов и сборов компании составила почти 6,4 млрд грн. В январе-мае 2021 года "АрселорМиттал Кривой Рог" перечислил в бюджеты всех уровней почти 4,8 млрд грн налогов и сборов, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общей суммы более 2,3 млрд грн поступили в госбюджет, 716 млн грн — в местные бюджеты. Кроме того, компания перечислила почти 454 млн грн единого социального взноса и 1,3 млрд грн налога на добавленную стоимость при импорте сырья и материалов.

Предприятия Ferrexpo в 2020 году увеличили уплату налогов и сборов в Украине примерно на 25% по сравнению с 2019-м — более чем 4,5 млрд грн. Из них в местные бюджеты поступило около 390 млн грн, в областной — 560 млн грн, в госбюджет — 3,21 млрд грн, а единый социальный взнос составил около 430 млн грн. Компания Ferrexpo с активами в Украине в 2020 году увеличила чистую прибыль почти на 60%, до $635 млн. Выручка выросла на 12,8%, до $1,7 млрд.

В 2020 году объем налоговых отчислений компании "Интерпайп" составил 2,5 млрд грн. В ее состав входят три трубных завода, электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" и предприятие по сбору и подготовке металлолома. Все активы расположены в Днепропетровской области. "Интерпайп Сталь" — крупнейшая экологическая инвестиция в промышленность Украины. В строительство завода, который соответствует всем экологическим требованиям Евросоюза, вложено $1 млрд. В результате выбросы СО2 в атмосферу снижены в 10 раз, потребление природного газа — в 8 раз.

В 2020 году предприятие перечислило в государственный и местный бюджеты 1,3 млрд грн. Из них в бюджет города Покровск, где работает завод, выделили 12,3 млн грн, в другие населенные пункты — 13,7 млн грн. Выручка предприятия в сравнении с 2019 годом сократилась на 21%, до 10,2 млрд грн. Чистая прибыль составила 2,3 млрд грн. Основная продукция завода — концентрат каменного угля для коксования, который реализуется на внутреннем рынке.

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