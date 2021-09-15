Наука 40 минут назад

Аномально жарких дней за 40 лет стало вдвое больше, — исследование

Глобальный анализ ВВС показал, что в целом экстремально жаркая температура поднялась на 0,5 градуса по Цельсию

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глобальный анализ BBC показал, что количество супержарких дней в году (когда температура достигает и превышает 50 градусов по Цельсию) удвоилось с 1980 года. Об этом говорится в исследовании, которое британские медиа провели вместе с Школой географии и окружающей среды Оксфордского университета, университета Беркли, Службой изменения климата Copernicus. 

Для исследования BBC использовала максимальные суточные температуры из глобального набора данных ERA5 с высоким разрешением, созданного Службой изменения климата Copernicus. ERA5 объединяет фактические наблюдения за погодой из многих источников, таких как станции и спутники, с данными современных моделей прогнозирования погоды.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Анализ показал, что общее количество дней с температурой выше 50°C (122 ° F) увеличивалось в каждом десятилетии с 1980 года. В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала 50°C примерно 14 дней в году.

В период с 2010 по 2019 год это число выросло до 26 дней в году.

В тот же период температура 45°C и выше наблюдалась в среднем дольше на две дополнительные недели в году.

"Это увеличение на 100% можно объяснить сжиганием ископаемого топлива", — говорит доктор Фридерике Отто, заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета. По мере нагревания мира экстремальные температуры становятся все более вероятными. 

Высокие температуры серьезно вредят как человеку и природе, так и вызывают проблемы для зданий, дорог и энергосистем. Температура в 50 градусов бывает преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива. Однако после рекордных температур 48,8°C в Италии и 49,6°C в Канаде этим летом ученые предупредили, что дни с температурой выше 50°C будут в других местах, если мы не сократим выбросы ископаемого топлива. "Нам нужно действовать быстро. Чем быстрее мы сократим выбросы, тем лучше будет всем, — говорит доктор Сихан Ли, исследователь климата из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета. — Из-за продолжающихся выбросов и бездействия эти экстремальные тепловые явления не только станут более серьезными и частыми, но и станут более сложными аварийное реагирование и восстановление".

Читайте также:
За полвека стихийных бедствий стало в пять раз больше, они унесли 2 млн жизней — ООН

Анализ BBC также показал, что за последнее десятилетие максимальные температуры повысились на 0,5°C. Причем повышение было неравномерным: в Восточной Европе, Южной Африке и Бразилии максимальные температуры поднялись на один градус, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока более чем на два градуса. 

Согласно исследованию Университета Рутгерса в США, опубликованному в прошлом году, до 1,2 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с тепловым стрессом к 2100 году, если нынешние уровни глобального потепления сохранятся. Это как минимум в четыре раза больше, чем пострадавших сегодня.

Напомним, проведенный университетом Бата опрос в 10 странах показал, что 56% из 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 25 лет считают, что человечество обречено.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Лауреат Шнобеля о связи ожирения и коррупции: я изучил 469 украинских министров
Лауреат Шнобеля о связи ожирения и коррупции: я изучил 469 украинских министров
Изменения климата порождают пессимистические настроения у молодежи: обречены на погибель
Изменения климата порождают пессимистические настроения у молодежи: обречены на погибель
Иммунные клетки охраняют лимфоузлы от рака — исследование
Иммунные клетки охраняют лимфоузлы от рака — исследование
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Самый большой винзавод в Одессе ушел с молотка за 235 млн грн: что входит в комплекс

  3. iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Следы взрыва селитры в Бейруте привели в Украину, — расследование

  5. АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...