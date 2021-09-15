Аномально жарких дней за 40 лет стало вдвое больше, — исследование

Глобальный анализ BBC показал, что количество супержарких дней в году (когда температура достигает и превышает 50 градусов по Цельсию) удвоилось с 1980 года. Об этом говорится в исследовании, которое британские медиа провели вместе с Школой географии и окружающей среды Оксфордского университета, университета Беркли, Службой изменения климата Copernicus.

Для исследования BBC использовала максимальные суточные температуры из глобального набора данных ERA5 с высоким разрешением, созданного Службой изменения климата Copernicus. ERA5 объединяет фактические наблюдения за погодой из многих источников, таких как станции и спутники, с данными современных моделей прогнозирования погоды.

Анализ показал, что общее количество дней с температурой выше 50°C (122 ° F) увеличивалось в каждом десятилетии с 1980 года. В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала 50°C примерно 14 дней в году.

В период с 2010 по 2019 год это число выросло до 26 дней в году.

В тот же период температура 45°C и выше наблюдалась в среднем дольше на две дополнительные недели в году.

"Это увеличение на 100% можно объяснить сжиганием ископаемого топлива", — говорит доктор Фридерике Отто, заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета. По мере нагревания мира экстремальные температуры становятся все более вероятными.

Высокие температуры серьезно вредят как человеку и природе, так и вызывают проблемы для зданий, дорог и энергосистем. Температура в 50 градусов бывает преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива. Однако после рекордных температур 48,8°C в Италии и 49,6°C в Канаде этим летом ученые предупредили, что дни с температурой выше 50°C будут в других местах, если мы не сократим выбросы ископаемого топлива. "Нам нужно действовать быстро. Чем быстрее мы сократим выбросы, тем лучше будет всем, — говорит доктор Сихан Ли, исследователь климата из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета. — Из-за продолжающихся выбросов и бездействия эти экстремальные тепловые явления не только станут более серьезными и частыми, но и станут более сложными аварийное реагирование и восстановление".

Читайте также: За полвека стихийных бедствий стало в пять раз больше, они унесли 2 млн жизней — ООН

Анализ BBC также показал, что за последнее десятилетие максимальные температуры повысились на 0,5°C. Причем повышение было неравномерным: в Восточной Европе, Южной Африке и Бразилии максимальные температуры поднялись на один градус, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока более чем на два градуса.

Согласно исследованию Университета Рутгерса в США, опубликованному в прошлом году, до 1,2 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с тепловым стрессом к 2100 году, если нынешние уровни глобального потепления сохранятся. Это как минимум в четыре раза больше, чем пострадавших сегодня.

Напомним, проведенный университетом Бата опрос в 10 странах показал, что 56% из 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 25 лет считают, что человечество обречено.