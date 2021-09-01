За полвека стихийных бедствий стало в пять раз больше, они унесли 2 млн жизней — ООН

За последние 50 лет количество стихийных бедствий, связанных с изменением климата, увеличилось в пять раз. Из-за природных катастроф погибли более 2 млн человек, а страны понесли убытки в 3,64 трлн долларов.

Об этом в своем докладе заявили ученые Всемирной метеорологической организации, передает британское агентство Reuters.

Там отмечают, что опубликованный "Атлас" является наиболее полным обзором смертности и экономического ущерба от погодных, водных и климатических экстремальных ситуаций.

В сборнике есть данные об 11 тысячах катастроф, произошедших в течение 1979-2019 годов. В том числе о засухе в Эфиопии в 1983 году, в результате которой от голода умерли более 300 тысяч человек, а также об урагане "Катрина" — самом разрушительном катаклизм, который нанес ущерб на 163,61 млрд долларов.

Согласно отчету, погодные катастрофы становятся все более частыми. Данные доказывают, что глобальное потепление приводит к увеличению природных катаклизмов.

Ученые сделали и оптимистичные выводы: ежегодное число жертв стихийных бедствий уменьшается — с 50 тысяч в 1970-х годах до 18 тысяч в 2010-х. Это стало возможно благодаря совершенствованию систем раннего предупреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина относится к тем странам, в которых глобальное потепление происходит ощутимо. Теплый летний период ежегодно увеличивается в среднем на 10-15 дней. Если эта тенденция сохранится, то через 20-25 лет в стране может вообще не быть зимы.

Отметим, среднегодовая температура в Украине за последние несколько лет уже увеличилась на 1,6-1,7 градуса по Цельсию.