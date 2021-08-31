Общество 1 час назад

Из-за глобального потепления Украина может остаться без зимы — директор Укргидрометцентра

В Украине глобальное потепление происходит ощутимо: ежегодно летний период увеличивается, а зимний сокращается, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида

Летний период в Украине увеличивается из года в год. Фото: Getty Images Летний период в Украине увеличивается из года в год. Фото: Getty Images
Летний период в Украине увеличивается из года в год. Фото: Getty Images

Украина относится к тем странам, в которых глобальное потепление происходит довольно ощутимо, а теплый летний период ежегодно увеличивается в среднем на 10-15 дней. Если эта тенденция сохранится, то через 20-25 лет в стране может вообще не быть зимы.

Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью Парламент.ua.

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По его словам, среднегодовая температура в Украине за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса по Цельсию, а это ощутимое потепление.

"Кроме того, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", — заявил он.

В то же время из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной, в 2021 году в Украине будет самый крупный урожай в новейшей истории. В частности, ожидается хороший урожай кукурузы и озимых культур, заявил Кульбида. При этом он отметил, что глобальное потепление несет угрозу для аграрного сектора, но современные технологии позволят избежать негативных последствий.

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Напомним, что 29 и 30 августа в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого в очередной раз были затоплены некоторые районы столицы.

Непогода бушевала не только в столице. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), из-за сложных погодных условий в трех областях Украины обесточены 126 населенных пунктов.

Ранее пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщила, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю глобальных метеорологических наблюдений за погодой.

По данным ведомства, в июле общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

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