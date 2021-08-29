Происшествия 50 минут назад

Киев снова затопило: столичные улицы превратились в реки (ФОТО, ВИДЕО)

В результате мощного ливня в столице снова случился потоп

Фото: Рубрика Фото: Рубрика
Фото: Рубрика

Сегодня, 29 августа, в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого были затоплены некоторые районы столицы.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, на улице Жилянская после дождя затопило проезжую часть, а в одном месте образовался настоящий гейзер.

На Подоле, в частности, на улицах Нижний и Верхний Вал ливень повалил деревья.

В центре Киева некоторые улицы превратились в реки.

Читайте также:
Киев снова затопило из-за ливня (фото, видео)

В Киевской горгосадминистрации предупредили, что до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза (I уровень опасности, "желтый").

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 838 населенных пунктов.

Напомним, что 19 июля Киев накрыл мощный ливень: за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Были подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

В ночь перед этим из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве перекроют Большую Васильковскую улицу из-за "Цветного забега"
В Киеве перекроют Большую Васильковскую улицу из-за "Цветного забега"
Центр Киева 28 августа перекроют из-за забега в память о погибших бойцах АТО
Центр Киева 28 августа перекроют из-за забега в память о погибших бойцах АТО
"Укрзализныця" тестирует швейцарский поезд для запуска на маршруты вокруг Киева (ФОТО)
"Укрзализныця" тестирует швейцарский поезд для запуска на маршруты вокруг Киева (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве готовится к открытию гипермаркет тканей (ФОТО)

  3. СБУ прикрыла в Одессе подпольный бизнес по производству сигарет

  4. "Укрпочта" полностью перешла на прием е-паспортов

  5. Почему клиент не всегда прав и необязательно идти навстречу, получив подзатыльник

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...