Киев снова затопило: столичные улицы превратились в реки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 29 августа, в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого были затоплены некоторые районы столицы.

Так, на улице Жилянская после дождя затопило проезжую часть, а в одном месте образовался настоящий гейзер.

На Подоле, в частности, на улицах Нижний и Верхний Вал ливень повалил деревья.

В центре Киева некоторые улицы превратились в реки.

В Киевской горгосадминистрации предупредили, что до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза (I уровень опасности, "желтый").

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 838 населенных пунктов.

Напомним, что 19 июля Киев накрыл мощный ливень: за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Были подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

В ночь перед этим из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.