Непогода в Украине: обесточены более 800 населенных пунктов

В Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 838 населенных пунктов.
Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, обесточивание произошло в 13 областях страны:
Полтавская — 194;
Кировоградская — 158;
Черкасская — 157;
Киевская — 121;
Днепропетровская — 38;
Хмельницкая — 37;
Одесская — 32;
Сумская — 28;
Николаевская — 24;
Черниговская — 19;
Черновицкая — 15;
Винницкая — 14;
Запорожская — 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 21 июля во многих областях резко снизилась температура воздуха. Кроме того, по всей Украине ожидаются дожди.
Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.