Происшествия 10 минут назад

Непогода в Украине: обесточены более 800 населенных пунктов

Обесточивание произошло в 13 регионах страны, больше всего пострадали жители Полтавской области

Последствия непогоды в Украине. Фото: ГСЧС Последствия непогоды в Украине. Фото: ГСЧС
Последствия непогоды в Украине. Фото: ГСЧС

В Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 838 населенных пунктов.

Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, обесточивание произошло в 13 областях страны:

Полтавская — 194;

Кировоградская — 158;

Черкасская — 157;

Киевская — 121;

Днепропетровская — 38;

Хмельницкая — 37;

Одесская — 32;

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Сумская — 28;

Николаевская — 24;

Черниговская — 19;

Черновицкая — 15;

Винницкая — 14;

Запорожская — 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 21 июля во многих областях резко снизилась температура воздуха. Кроме того, по всей Украине ожидаются дожди.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

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