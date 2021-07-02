Общество 1 час назад

В Украину снова идут дожди с грозами

После жары в Украину вновь идет непогода

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Сегодня, 2 июля, в Украине снова ожидаются грозы, дожди, шквальный ветер и местами град.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным ведомства, сегодня по всей территории Украины, кроме юго-востока, будут грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

При этом на западе страны местами ожидаются значительные дожди. В Киеве и Киевской области 2 июля грозы, днем ​​местами по области град, шквалы 15-20 м/с.

Читайте также:
Жара в Украине выше 30 градусов продержится еще неделю — глава Укргидрометцентра

По информации ГСЧС, 2-3 июля на реках Закарпатской области, реках бассейнов Прута, Сирет (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что из-за непогоды 27 июня в Украине было обесточено 393 населенных пункта, два человека пострадали.

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина возобновляет авиасообщение с Кувейтом
Украина возобновляет авиасообщение с Кувейтом
Вакцинированные украинцы теперь могут без проблем ездить в Нидерланды и Австрию
Вакцинированные украинцы теперь могут без проблем ездить в Нидерланды и Австрию
Цена на газ в Украине подскочила до рекордного значения
Цена на газ в Украине подскочила до рекордного значения
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена на газ в Украине подскочила до рекордного значения

  3. "Предписания НАПК контролируются лицами, желающими курировать финансы Нафтогаза" — эксперт

  4. Из-за многочисленных судебных преследований владельцы БХФЗ продают свою долю акций — СМИ

  5. В Киеве начал работу белорусский "магазин без покупателей" Bazar (ФОТО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...