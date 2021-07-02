В Украину снова идут дожди с грозами

Сегодня, 2 июля, в Украине снова ожидаются грозы, дожди, шквальный ветер и местами град.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным ведомства, сегодня по всей территории Украины, кроме юго-востока, будут грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

При этом на западе страны местами ожидаются значительные дожди. В Киеве и Киевской области 2 июля грозы, днем ​​местами по области град, шквалы 15-20 м/с.

По информации ГСЧС, 2-3 июля на реках Закарпатской области, реках бассейнов Прута, Сирет (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что из-за непогоды 27 июня в Украине было обесточено 393 населенных пункта, два человека пострадали.

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.