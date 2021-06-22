Жара в Украине выше 30 градусов продержится еще неделю — глава Укргидрометцентра

После достаточно прохладного начала лета в страну пришла настоящая жара: вот уже несколько дней столбики термометров почти во всех регионах не спешат опускаться ниже 30 градусов. Delo.ua узнали, почему так резко поднялась температура воздуха, когда жара в Украине все же спадет и какой будет погода в стране в ближайшее время.

Как объясняют в Укргидрометцентре, обстановку за окном обуславливает влияние антициклона ZOE, который на данный момент действует на большей части территории страны. "При антициклоне в летний период погода является сухой, ясной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически во всех областях до конца этой недели", — рассказали в ведомстве.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии Delo.ua уточнил, что максимальная температура в течение текущей недели ожидается в северных и восточных областях Украины и будет достигать 35-36 градусов.

Согласно данным ведомства, прогноз погоды в Украине во время рабочих дней будет примерно таким: в западных и восточных областях воздух будет прогреваться до 32-35 градусов днем и до 18-20 — ночью, а в южных регионах температура будет колебаться днем в рамках 27-33 градусов, ночью — в пределах 19-21.

В то же время на юге и западе страны синоптики ожидают кратковременные локальные дожди и грозы, на остальной же территории будет сухо и ясно. Облаков не стоит ждать и в столице. Погода в Киеве до пятницы будет такой: около 33-36 градусов днем и 19-21 ночью.

Кульбида также рассказал нам, когда погода в Украине немного стабилизируется. "Период жары не будет очень долгим, всего примерно неделю. Потом в атмосфере состоятся определенные изменения, и по всей стране температура понизится на 3-5 градусов", — отметил глава Центра.

Речь идет об ожидаемом с запада более прохладном и влажном атлантическом воздухе — именно его поступление в страну сделает выходные дни не такими жаркими. Так, уже в субботу почти по всей стране пройдут дожди с грозами, средняя дневная температура опустится до 30 градусов, а в западных регионах и вовсе до 24-27 градусов.

Впрочем, это тоже не продлится долго. "Спад жары будет временным и сменится следующим повышением температуры воздуха", — сообщил директор Укргидрометцентра. Он добавил, что около 40 градусов жары будет в любом случае — это точно произойдет в течение июля или августа.

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