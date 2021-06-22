В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)

Киев во вторник, 22 июня, настигла пылевая буря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Указано, что пылевое облако в Украину принесло с Астраханских полупустынных степей (Россия).

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По данным синоптиков, атмосферным течением пылевое облако 22 июня пронесло Украиной от побережья Азова через Киев до Полесья.

В то же время концентрация мелкодисперсной пыли в столице, несмотря на это, пока остается достаточно низкой.

Как отмечается, при такой погоде, сопровождающейся жарой и сухостью, пыльные бури могут повторяться.

Напомним, в последний раз пылевая буря в Киеве наблюдалась в апреле 2020 года.

Более того, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне и пылевой бури возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.