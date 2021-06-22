Происшествия 1 час назад

В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)

Концентрация мелкодисперсной пыли в столице, несмотря на это, пока остается достаточно низкой

Фото: Лун Місто Фото: Лун Місто
Фото: Лун Місто

Киев во вторник, 22 июня, настигла пылевая буря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Указано, что пылевое облако в Украину принесло с Астраханских полупустынных степей (Россия).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным синоптиков, атмосферным течением пылевое облако 22 июня пронесло Украиной от побережья Азова через Киев до Полесья.

В то же время концентрация мелкодисперсной пыли в столице, несмотря на это, пока остается достаточно низкой.

Как отмечается, при такой погоде, сопровождающейся жарой и сухостью, пыльные бури могут повторяться.

Читайте также:
В воздухе Киева существенно превышена концентрация продуктов горения — КГГА

Напомним, в последний раз пылевая буря в Киеве наблюдалась в апреле 2020 года.

Более того, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне и пылевой бури возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В киевской налоговой похвастались, что остановили только 0,4% налоговых накладных
В киевской налоговой похвастались, что остановили только 0,4% налоговых накладных
Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году
Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году
На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)
На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...