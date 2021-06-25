Жара в Киеве: в столице зафиксирован температурный рекорд, державшийся более 130 лет

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1° С, что на 1,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, максимальная температура воздуха после полудня в Киеве поднялась до +35,5° С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3° С, а для июня в целом на 0,5° С.

Метеорологи отмечают, что предыдущий исторический максимум для первого месяца лета в Киеве держался с 1885 года.

Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2° С, что на 1,5° С теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Украине продлится еще неделю: на выходных ожидается некоторое понижение температуры, но потом жара снова вернется.

Как объясняют в Укргидрометцентре, обстановку за окном обуславливает влияние антициклона ZOE, который на данный момент действует на большей части территории страны.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии Delo.ua уточнил, что максимальная температура в течение текущей недели ожидается в северных и восточных областях Украины и будет достигать 35-36 градусов.