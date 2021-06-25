Общество 1 час назад

Жара в Киеве: в столице зафиксирован температурный рекорд, державшийся более 130 лет

Последний раз исторический температурный максимум для июня был зафиксирован в Киеве в 1885 году

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1° С, что на 1,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, максимальная температура воздуха после полудня в Киеве поднялась до +35,5° С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3° С, а для июня в целом на 0,5° С.

Метеорологи отмечают, что предыдущий исторический максимум для первого месяца лета в Киеве держался с 1885 года.

Читайте также:
Как спастись в аномальную жару и не получить тепловой стресс: четыре совета врача

Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2° С, что на 1,5° С теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Украине продлится еще неделю: на выходных ожидается некоторое понижение температуры, но потом жара снова вернется.

Как объясняют в Укргидрометцентре, обстановку за окном обуславливает влияние антициклона ZOE, который на данный момент действует на большей части территории страны. 

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии Delo.ua уточнил, что максимальная температура в течение текущей недели ожидается в северных и восточных областях Украины и будет достигать 35-36 градусов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кредитный рэкет: в Киеве псевдоколлекторы терроризировали более 60 тысяч "должников"
Кредитный рэкет: в Киеве псевдоколлекторы терроризировали более 60 тысяч "должников"
Как спастись в аномальную жару и не получить тепловой стресс: четыре совета врача
Как спастись в аномальную жару и не получить тепловой стресс: четыре совета врача
Ограничение скорости для электросамокатов: операторы договорились с КГГА о правилах
Ограничение скорости для электросамокатов: операторы договорились с КГГА о правилах
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Зеленский рассказал, как передал информацию по "вагнеровцам" Лукашенко

  4. Самолет авиакомпании SkyUp "Киев-Батуми" сломался в воздухе: "Мы очень перенервничали"

  5. Microsoft показала Windows 11. Теперь все стало еще больше похоже на iOS от Apple

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...