Как спастись в аномальную жару и не получить тепловой стресс: четыре совета врача

В Украине уже больше недели не спадает жара, при этом прогноз погоды на ближайшие дни не обнадеживает. Хотя на выходных синоптики обещают снижение температуры воздуха на 3-5 градусов, дневная температура воздуха будет около 30 градусов. Очевидно, что такие условия не самым лучшим образом влияют на здоровье человека. Delo.ua выяснили у врача, какие опасности для организма может нести жара и как уберечься от ее негативного влияния.

Низкое давление и обострение заболеваний: чем грозит жара

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что тепловой стресс является основной причиной смертей, связанных с погодой. "Он способен усугублять фоновые патологии, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства и астму, а также увеличивать риски несчастных случаев и инфекционных заболеваний", — говорят эксперты организации.

В Центре общественного здоровья добавляют, что жара может привести к солнечному удару, истощению теплом, тепловым судорогам, солнечному ожогу и сыпи, особенно если тело человека не способно охладиться при высоких температурах.

В комментарии Delo.ua терапевт клиники "Медпрофцентр" Елена Дрюченко уточнила, что одной из основных реакций организма человека на высокие температуры воздуха является снижение давления.

"Во время жары может достаточно сильно снижаться артериальное давление — это защитная реакция организма. Когда температура повышается, сосуды кожи сильно расширяются для того, чтобы усилить теплоотдачу, из-за этого больший объем крови депонируется именно в кожу. В это время идет отток крови от головного мозга и центральных органов: сердца, и легких. На этом фоне происходит снижение давления, мозгу не хватает ресурсов и кислорода, а потому он, грубо говоря, отключается, и человек падает в обморок", — рассказала врач.

По ее словам, именно поэтому люди, у которых давление обычно невысокое, могут переносить жару хуже, чем те, у кого давление нормальное или чуть повышенное. "Для них дополнительное понижение может быть критичным: от слабости и головокружения вплоть до потери сознания. Таким людям нежелательно выходить на улицу в жару в середине дня", — говорит медик.

Доктор подчеркнула, что возможен не только солнечный удар, но и тепловой — в очень душном помещении: "При нем так же понижается давление и проявляются те же симптомы: слабость, головокружение, потеря сознания. Поэтому плохо проветриваемых и жарких комнат, по возможности, нужно тоже избегать".

Ноги выше: как помочь пострадавшему от теплового удара

Как поясняет Дрюченко, при тепловом ударе первая помощь пострадавшему — это уложить его на ровную поверхность, немного приподняв ноги, чтобы усилить приток крови к голове. Можно обтереть лицо прохладной водой, обмахать, попытаться привести человека в чувство.

"Чаще всего достаточно просто уложить и поднять ноги, буквально пару минут — и человек открывает глаза. Нежелательно позволять сразу резко подниматься, нужно дать немного полежать, чтобы мозговое кровообращение восстановилось. Если приподнять ноги не получается, можно хотя бы согнуть их в коленях. Потом нужно напоить человека и желательно померить ему давление. А уже после пострадавший может возвращаться к обычной активности", — рассказывает терапевт.

Однако возможны и тяжелые случаи. Если после принятых мер, несмотря на возвращение в сознание, у человека сохраняется выраженная слабость, головокружение и повышается температура, это говорит о том, что ситуация серьезнее.

"В этом случае необходимо наблюдение врачей. В зависимости от стабильности состояния человека, нужно помочь ему добраться до ближайшей больницы или же вызвать "скорую" в случае, если тот с трудом удерживает вертикальное положение или есть судороги", — советует врач.

Не гулять голодным и пить воду до жажды: как уберечься от жары

Елена Дрюченко поясняет, что меры должны сводиться к предупреждению перегрева и обезвоживанию. Из основных рекомендаций врач приводит такие:

1. Не гулять под открытым солнцем в обед и после него

В часы наиболее высокой солнечной активности не быть на открытом солнце. То есть в середине дня лучше прятаться в помещениях или хотя бы в тени. Самые "вредные часы" пребывания на солнце — примерно с 11:00 до 15-16:00.

2. Одеваться соответственно погоде

Если все же нужно выйти на улицу, необходимо выбрать правильную одежду. Когда температура воздуха высокая, нежелательно носить синтетическую одежду, поскольку она блокирует теплоотдачу и усиливает вероятность перегрева. Лучше всего выбирать легкую одежду светлых оттенков, сшитую из натуральных тканей — хлопка, льна, вискозы. Если чувствительная кожа, важен и головной убор — что-то с широкими полями или козырьком, прикрывающим лицо.

3. Пить воду еще до чувства жажды

"В жару необходимо пить больше воды, даже если особо не хочется, поскольку из-за такой температуры в сутки мы теряем на 300-400 мл жидкости больше, чем обычно. Это связано как с потерей жидкости через дыхание, так и с более обильным потоотделением", — подчеркивает медик.

По ее словам, когда у человека появляется жажда, это говорит о том, что уже есть определенное обезвоживание, а стакан воды нужно было выпить еще час назад. Поэтому каждые полтора-два часа нужно выпивать немного жидкости — до 200 мл: "Таким образом человек и свою дневную норму наберет, и убережет себя от обезвоживания".

4. Не выходить на жару голодным

Врач не советует выходить из дома в такую погоду голодным, поскольку зачастую снижение давления более вероятно, если человек не позавтракал. Поэтому, говорит Дрюченко, если планируется какая-либо продолжительная активность на жаре, нужно обязательно поесть незадолго до выхода.

Похожие советы дают и эксперты Центра общественного здоровья. Там рекомендуют ограничить физическую активность во время жары, а также пользоваться солнцезащитными средствами. "Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияя на способность организма к охлаждению, кроме этого, обезвоживает его. Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу", — поясняют в ведомстве.

Кроме того, там советуют принимать прохладный душ или ванну, если становится очень жарко. "Электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть — принять прохладный душ или ванну", — уверены в центре.

Также там советуют избегать потребления горячих и тяжелых блюд, чтобы не создавать дополнительную тепловую нагрузку для тела, и не пить сладкие напитки, кофе и алкоголь — они приводят к потере большего количества жидкости. Не стоит увлекаться и очень холодным питьем — оно может вызвать судороги желудка.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua