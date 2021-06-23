Пылевая буря в Украине будет удерживаться еще двое суток — синоптики (ВИДЕО)

Пылевая буря, пришедшая из России, накрыла Украину.

Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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"Из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра пыль и песок попадают в атмосферу на высоту 1-2 км и переносятся восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины", — назвали причины пылевой бури в Украине синоптики.

По их прогнозам, высокая концентрация пыли в воздухе может ощущаться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди как на территории юга России, так и в Украине.

В Украине, по данным синоптиков, в ближайшие трое суток будет удерживаться жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

Напомним, Киев 22 июня настигла пылевая буря. Указано, что пылевое облако в Украину принесло с Астраханских полупустынных степей (Россия).

По данным синоптиков, атмосферным течением пылевое облако 22 июня пронесло Украиной от побережья Азова через Киев до Полесья.

Как сообщалось, в последний раз пылевая буря в Киеве наблюдалась в апреле 2020 года.

Более того, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне и пылевой бури возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.