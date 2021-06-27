Непогода в Украине: два человека пострадали, 393 населенных пункта обесточены (ФОТО)

В Ровенской области в результате непогоды два человека получили травмы.
В частности, один человек пострадал от удара молнии, а другой — из-за падения шифера, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Указано, что обоих пострадавших госпитализировали.
Также частично были повреждены крыши 13 жилых домов, кровлю столовой Шпановского лицея, школы поселка Посягва Ровенского района и кровлю Клесовского поселкового совета.
Кроме того, в Украине из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в восьми областях.
Так, по состоянию на 7:00 воскресенья, 27 июня, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта.
При этом в Киевской области — 129, Черниговской — 73, Житомирской — 57, в Черкасской — 50, Винницкой — 26, Львовской — 26, Кировоградской — 20 и Одесской — 12.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также известно, что 26 июня в Киевской области выпадал град и ливень.
На выходные в Украине объявили штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях.
Напомним, 25 июня Львов накрыла сильная буря, из-за которой в городе затопило несколько улиц, повалило деревья и порвало электросети.
Перед этим, вечером 20 июня, в 17 населенных пунктах Черновицкого района в результате ливней оказались подтоплены около 70 жилых домов и 150 дворов.