В Украине 126 населенных пунктов из-за непогоды остались без света

Из-за сложных погодных условий в трех областях Украины обесточены 126 населенных пунктов.

Об этом в утренней сводке передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По состоянию на 7:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП (линии электропередач. — Delo.ua) обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях: Киевская — 88, Черниговская — 34 и Житомирская — 4", — сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось ранее, 29 августа в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого были затоплены некоторые районы столицы.

В ночь на 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 838 населенных пунктов.

Напомним, что 19 июля Киев накрыл мощный ливень: за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Были подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

В ночь перед этим из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.