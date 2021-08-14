Потепление: июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю глобальных метеорологических наблюдений за погодой.

Об этом сообщила пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По данным ведомства, в июле общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

"В данном случае первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый теплый месяц в году, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и самый жаркий месяц в истории", — заявил глава NOAA Ричард Спинрад.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала отчет об изменении климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет "красным кодом для человечества" и отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".

Тем временем глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

Напомним, по состоянию на 2020 год Земля задерживала почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году, о чем свидетельствует исследование американских ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NOAA).

Также сообщалось, что выбросы парниковых газов на Земле могут достичь пика в течение последующих 4 лет.