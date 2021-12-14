Глобальной безопасности по климату не будет: Россия наложила вето на резолюцию ООН

РФ ветировала документ, который должен был увязать изменение климата с глобальной безопасностью и сделать это заботой Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Boomberg, резолюцию разработали Нигер и Ирландия. Предполагалось предоставлять высшему органу ООН «информацию о последствиях изменения климата для безопасности, чтобы совет мог должным образом учитывать любые коренные причины проблем или факторы риска, которые могут представлять собой вызов».

"Наложив вето на эту резолюцию, Россия помешала самому важному органу мира по поддержанию международного мира и безопасности предпринять небольшой практический и необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата", - сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Только Совет Безопасности может гарантировать, что последствия изменения климата для безопасности будут интегрированы в важнейшую работу по предотвращению и смягчению последствий конфликтов, поддержанию мира, миростроительству, уменьшению опасности стихийных бедствий и гуманитарному реагированию", - добавила она.

Предложение Нигера и Ирландия поддержали 12 из 15 членов совета. Индия проголосовала против, а Китай воздержался. Индия, Китай и Россия утверждают, что в ООН уже есть соответствующие органы для решения проблемы изменения климата, и этот вопрос не входит в повестку дня Совета Безопасности, где он может стать политическим.

"Мы очень хорошо знаем, что эта резолюция стала бы историческим и важным, не говоря уже о необходимости, шагом для Совета в критический момент, — заявили миссии Ирландии и Нигера в заявлении после провала резолюции. — Исследования и данные на местах ясно показывают, что изменение климата создает опасность и нестабильность".

Напомним, участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго согласовали итоговое соглашение по климату. Поставлена задача ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Индия и Китай выступили против необходимость отказываться от использования угля.

Данные отчета Всемирной метеорологической организации при ООН свидетельствуют, что к 2050 году человечество столкнется с еще одной проблемой: около 5 млрд людей не будут иметь достаточного доступа к воде, а 60% из 101 проанализированной страны будут не готовы справиться с наводнениями и засухой.

Фото: Depositphotos